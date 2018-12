Tko je Kevin ‘Kingpin’ Johnson?

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović u posljednji je čas promijenio svog protivnika na subotnjem boksačkom spektaklu u Zagrebu. Umjesto Ekvadorca Ytalea Peree za suparnika će imati 39-godišnjeg iskusnog Amerikanca Kevina ‘Kingpina’ Johnsona.

HRGOVIĆ DOBIO NOVOG PROTIVNIKA: Opaki Amerikanac kojeg su zapamtili i Kličko te Fury brutalno spustio Hrgi

Riječ je o boksaču koji se borio prošle subote i taj je meč okončao pobjedom. Johnson ima 32 pobjede uz 16 nokauta. Uz to, zapamtili su ga i Vitalij Kličko, koji se s njim 12 rundi borio u meču za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji, isto kao i Tyson Fury 1. prosinca 2012. godine u Belfastu u meču koji nije odlučivao o prvaku…

Boksao s uglednim imenima

Dereck Chisora pobijeđivao ga je 2014., Anthony Joshua nokautirao 2015, Kubrat Pulev svladao 2017… Sve te borbe je izgubio, ali je činjenica da ima određeno ime. Znači, čovjek ima iskustvo ulaska u ring s jakim imenima teškaškog boksa danas i nekad i Hrgović će u subotu u Draženovom domu imati ozbiljan zalogaj. Iako, ne treba bježati od uloge favorita. Hrga je favorit protiv Johnsona, ipak boksa pred svojim navijačima, mlađi je, pokretljiviji, kvalitetniji, talentiraniji. Međutim, trebat će biti oprezan…

Ono što bi mu moglo ići u prilog je i to da će Johnsonu ovo biti drugi meč u osam dana, pa će Amerikanac biti energetski potrošeniji. No, to će nadoknaditi iskustvom, tako-ionako 26-godišnji Filip Hrgović mlađi je od njega 13 godina i zasigurno će igrati i na tu kartu pritiska i tempa u borbi…

Omalovažavao Vitalija Klička i izgubio

Kad spominjemo Johnsonove ozbiljne mečeve, ajmo onda malo ući u njihovu dubinu. Johnson je u prosincu 2009. u Bernu pred 17 tisuća gledatelja u PostFinance Areni, ruku na srce, nije pružio ništa. Jedino što je tada izazivač pokazao je dobra defanzivna taktika i zaustavljanje suparničkih udaraca.

Također, Johnson se uoči tog meča ponašao kao i sad. Omalovažavao je Ukrajinca, isto kao što je jučer kazao kako ga Hrgović ne brine…

“Boksao sam s najboljima, a on nije najbolji, pa zašto bi me trebao zabrinjavati?! Trenirao je on za nešto sasvim drugo, pa tko zna što će se dogoditi kad se susretnemo usred ringa”, izjavio je Johnson.

Siromašna borba protiv Furyja

Ugledni britanski BBC njegovu je borbu protiv Furyja bio opisao kao lošu…

“Tyson Fury pobijedio je Kevina Johnsona u siromašnoj borbi u Belfastu. Johnson je pristao na borbu samo tri tjedna prije, makar bi teško pobijedio i da je imao i dulji period za pripreme”, pisali su tad Englezi.

Godine 2015., u mjesecu svibnju, aktualni teškaški svjetski vladar dvaju pojasa Anthony Joshua, moćno ga je nokautirao u drugoj rundi. Toliko jako da je Johnson nakon tog poraza rekao kako se ostavlja boksa i kako se povlači u mirovinu. Ne samo zbog toga, u tom meču je imao problema s desnim ramenom, pa je “bio nemoćan blokirati lijevi kroše Britanca”.