BORBA S MIOČIĆEM UPROPASTILA MU JE KARIJERU: ‘Zašto to nisam odmah napravio?! Nakon toga više nisam bio isti’

Nakon posljednje borbe s aktualnim prvakom teške kategorije, Miočićem, Cormier se odlučio umiroviti

Slavni američki borac i bivši prvak teške i poluteške kategorije UFC-a, Daniel Cormier, priznao je javno kako je gadno požalio što je odradio posljednje dvije borbe sa Stipom Miočićem.

Nakon posljednje borbe s aktualnim prvakom teške kategorije, Miočićem, Cormier se odlučio umiroviti, ali sada je uvjeren u to da je mirovinu trebao započeti već nakon prvog meča. U prvoj od tri borbe Cormier je slavio brutalnim nokautom i oduzeo je pojas prvaka Stipi, ali u sljedeće dvije borbe Miočić se vratio jači i pripremljeniji te je dva puta teško porazio Cormiera.

“Nakon što sam se borio protiv Derricka Lewisa 2018. i otišao na operaciju leđa, bilo je gotovo. Nisam bio isti borac. Vjerojatno je trebalo biti gotovo, jer me ta operacija jako limitirala u onome što sam mogao raditi u oktogonu. Naporno sam radio prije prošle borbe i Stipe me pobijedio, ali nisam bio isti lik. Trebao sam prestati jer nisam mogao trenirati kao prije. Ne žalim zbog toga što je teško živjeti kada žalite zbog nečega. No vjerojatno sam trebao otići nakon što sam srušio Stipu prvi put. Kada ste prvi u UFC-u u nečemu, to je ogromna stvar. Financije nisu bile zanemarive, odlučio sam se još dva puta boriti protiv Stipe i on je dokazao da je najveći teškaš u povijesti”, izjavio je Cormier.