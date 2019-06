Došao je trenutak da se kralja baci s prijestolja

Rijetko koja MMA borba, odnosno njen krajnji ishod, je toliko podijelila javnost kao borba Demetriousa Johnsona i Henrya Cejuda iz kolovoza prošle godine, piše borilački portal Fight Site.

Bilo je to fenomenalnih 25 minuta, nakon kojih je detroniziran najuspješniji prvak u UFC povijesti. Dogodilo se to u muha kategoriji s 4. na 5. kolovoz prošle godine. “Borili su se njih dvojica već jednom ranije, no Johnson je tada slavio nokautom prije nego je Cejudo uopće uspio pokazati što zna i može. Zlatni olimpijac iz Pekinga nakon toga se vratio radu na sebi, napravio je dobar niz uz impresivne pobjede i izborio novu priliku”, piše spomenuti portal.

OVO JE DOKAZ KAKO VISINA NE ZNAČI NIŠTA: Autsajder ušao u kavez i demolirao suparnika višeg od sebe 25 cm

Demetrious Johnson je do te borbe bio nepobjediv. Već je bilo dosadna njegova borilačka vladavina, koliko je u biti Johnson bio uspješan. No, došao je trenutak da se kralja baci s prijestolja. Nakon 11 uspješnih obrana Demetrious Johnson je tako detroniziran. Mnogi se nisu s tim složili., podijelili su se na one kojima je više vrijedilo Johnsonove kretanje te odličan stand up i one koji su više od toga vrednovali Cejudova rušenja na parter. Ta rušenja više su vrednovala i dva od tri suca, što bi značilo kako je prvak na taj način ostao bez pojasa.

“Cejudo je jednom spomenutu titulu uspio obraniti, a za samo sedam dana pokušati će joj pridodati još jednu. Na UFC 238 priredbi napasti će pojas bantam kategorije. Ukoliko uspije savladati Marlona Moraesa, postat će sedmi prvak dvije divizije u UFC povijesti i četvrti istovremeni”, zaključuje Fight Site.