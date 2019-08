BORBA ČIJI JE RASPLET ŠOKIRAO AMERIKU: Ušao je u kavez kao autsajder, a onda raskrvavljen nevjerojatnim potezom demolirao uglednog borca

Foto: Screenshot: You Tube

Autor: Sportski.net 23:48 07.08.2019

UFC organizacija svoje navijače i ljubitelje slobodne borbe počastila besplatnim mečevima na YouTube kanalu

Još nas deset dana dijeli do UFC-a 241 priredbe koju će s nestrpljenjem svi fanovi slobodne borbe, posebno u Hrvatskoj i Clevelandu, pratiti zbog Stipe Miočića. Američki borac hrvatskog podrijetla, čovjek koji drži rekord po broju uzastopnih obrana teškaškog pojasa u elitnom UFC-u (tri uzastopne, Cain Velasquez ih ima dvije), ući će u elitni Octagon u kalifornijskom Anaheimu u borbi za naslov protiv svog bivšeg prijatelja, proslavljenog aktualnog šampiona u UFC-u Daniela Cormiera.

Povratak popularnog Natea Diaza

Međutim, ništa manje zanimanja neće izazvati niti povratak popularnog Natea Diaza. Nakon tri godine pauze u akciju se vraća protiv bivšeg prvaka Anthonya Pettisa. Kako to već obično biva kad je u pitanju UFC, radi promocije i nabrijavanja svojih mečeva i evenata kako bi se, između ostalog, još povećala prodaja PPV-ova s kojom baš i nisu zadovoljni vlasnici UFC-a i predsjednik Dana White, organizacija je fanove počastila besplatnim mečevima na YouTube kanalu.

Thompson pao protiv Pettisa

Ovaj put su se odlučili na posljednji nastup “Showtimea”. Pettis je prije nekoliko mjeseci u prvom nastupu u velter kategoriji impresivnim nokautom svladao bivšeg višestrukog izazivača Stephena Thompsona. Meč je to koji je šokirao većinu tamošnje borilačke javnosti jer su očekivali prilično lagan zadatak za Thompsona. No, Pettis je, sav krvav, impresionirao fantastičnim potezom s kojim je desnim direktom u skoku prema naprijed iznenadio protivnika, srušio ga na tlo i dovršio “ground and pound” tehnikom.

Vrijedi spomenuti kako je UFC 241 na rasporedu u noći sa subote na nedjelju 18. kolovoza u Honda Centru u Anaheimu.