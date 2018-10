BORAC MAESTRALNIM NOKAUTOM ONESPOSOBIO PROTIVNIKA: Pogledajte gdje ga je pogodio da završi borbu

Kvalitetno plasiran i taktički savršen udarac donio je nokaut

Današnji nokaut dana svjež je da svježiji teško može biti. Dogodio se ovog poslijepodneva, a njegov autor je brazilska zvijezda ONE FC promocije, Luis “Sapo” Santos.

Ovaj 38-godišnji Brazilac već godinama glasi za jednog od najopakijih nokautera svijeta, a to je još jednom potvrdio u ovoj borbi, gdje mu se suprotstavio Daichi Abe. Abe je 26-godišnji Japanac kojem je ovo prva borba od kako je napustio UFC. U elitnoj svjetskoj promociji čak je startao pobjedom, ali niz od dva poraza nakon toga je rezultirao time da je bio prisiljen tražiti novog poslodavca.

the mortal liver kick by Luis Santos (One) pic.twitter.com/hspH3D4PvA — Jolassanda (@Jolassanda) October 26, 2018

Onesposobio protivnika

Pronašao ga je u sjajnoj singapurskoj promociji, no s izborom protivnika za debi nastup nije se usrećio. Pokušao je odraditi stand up borbu protiv udarača kao što je Santos, a to je dovelo do toga da je poražen nakon samo pola minute borbe, piše Fightsite.

Sapo je pogodio middle kick kojim je istog trenutka Abea onemogućio za nastavak borbe. Time je sebe doveo do profesionalnog omjera od 65 pobjeda i 11 poraza. Ovo mu je bila 37. pobjeda nokautom.