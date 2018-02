BORAC KOJEG POZNAJE I ZAGREBAČKA PUBLIKA: ‘Miočić postaje najveći svih vremena i zato mi jedna stvar nije jasna’

Curtis Blaydes najavio meč Miočić-Cormier

Sedmog dana srpnja u glavnoj borbi večeri UFC 226 eventa teškaški prvak Stipe Miočić krenut će u još jednu, četvrtu po redu obranu pojasa prvaka. Iz kuta nasuprot njegova prijetit će mu najjači čovjek UFC-ove poluteške kategorije, i sam nekoć dominantni teškaš Daniel Cormier. Sa zanimanjem će to pratiti, navodi bjpenn.com, Curtis Blaydes jedan od petorice najboljih teškaša današnjice.

Blaydes je svoj jedini poraz u UFC-u upisao protiv Francisa Ngannoua, borca kojeg je Miočić pobijedio u svojoj posljednjoj obrani naslova. Liječnici su prekinuli ogled Blaydesa i Ngannoua u drugoj rundi meča održanog u Zagrebu, no nakon tog poraza upisao i četiri pobjede, među kojima i onu posljednju protiv Marka Hunta, i jedan meč bez pobjednika (u kojem je pobijedio, ali bez pobjede ostao nakon pozitivnog testa na marihuanu). Zatražen za najavu borbe Miočić-Cormier, Blaydes je istaknuo da favorizira američkog borca hrvatskog porijekla i kazao:

Cormier nije bez šansi

“Zanimljiv, dobar dvoboj. Sviđa mi se budući da je Cormier je bivši osvajač Strikeforceovog Grand prixa i, mislim, neporažen u teškoj kategoriji. Zna se postaviti da u takvim ogledima ne bude u zaostatku. Vjerujem i da će prema kilaži njih dvojica biti puno bliže nego što to ljudi očekuju, Cormier će vjerojatno ući sa 107 kg, Miočić sa 111-113 kg,a to baš i nije neka razlika u teškoj kategoriji. Također, Cormier je naviknut boriti se protiv većih suparnika.”



Nakon što je nahvalio Cormiera, Blaydes je istaknuo Miočića kao favorita. Pritom i dodao da bi u slučaju Miočićeve pobjede tog borca smatra najboljim teškašem svih vremena.

Divi se Miočiću

“Mislim da će Stipe pobijediti, udarač je prepun samopouzdanja i, smatram, hrvač kojeg se podcjenjuje. Ne bi se to trebalo raditi, svi smo vidjeli što je napravio protiv Ngannoua, a budući da sam prije nekoliko godina tijekom amaterske karijere imao prilike baš to s njim trenirati, itekako poštujem taj dio njegove njegove borbe. Znam i kakav mu je kardio, nevjerojatan je, moj je cilj dostići njegovu razinu u tome”, kazao je Blaydes i da bi to dokazao počeo nabrajati od čega se sastoji Miočićev trening.

Potom je poentirao:

“Nije mi jasno zašto ga se preskače, on je svoju poziciju zaslužio. Mišljenja sam da bi ga se u slučaju pobjede protiv Cormiera trebalo smatrati najboljim teškašem svih vremena.”