BOLJE VAM JE DA SJEDITE DOK OVO ČITATE: Miočić će uskoro u kavez s jednim od najopakijih i najboljih boraca svih vremena

“Zavežite svoje pojaseve prijatelji. Približavamo se objavi velike borbe”.

Nije to ništa o čemu se već nije spekuliralo, ali kako vrijeme prolazi spekulacije se polako počinju pretvarati u činjenice. Činjenica je, eto, da je američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, najbolji teškaš svih vremena, što je morao dokazivati nokautom protiv Daniela Cormiera, ali pitanje je sada tko je sljedeći? Nagađalo se samo hoće li Miočića pustiti u kavez s Francuzom Francisom Ngannouom ili prvakom poluteške kategorije, Amerikancem Jonom Jonesom.

Čini se kako bi ipak moglo doći do međudivizijske borbe, ako je vjerovati portalu Cleveland.com koji je objavio kako bi Miočić mogao u kavez protiv Jonesa i to već ove zime.

Miočić vs. Jones

Prema njihovoj računici koja čak i nije nerealna, Jones se možda sam razokrio. “Zavežite svoje pojaseve prijatelji. Približavamo se objavi velike borbe”, napisao je Jones to na svom Twitteru, a Amerikanci su metodom dedukcije zaključili kako bi to mogao biti baš Miočić. Jones je, dakle, najavio veliku borbu. Prvo se u njegovu slučaju nagađalo kako bi to mogao biti Poljak, Jan Blachowicz, ali on je dogovorio meč s Brazilcem Jacareom Souzom, dakle otpada.

Nadalje, potencijalni su mu protivnici Brazilac Johnny Walker, što je da se razumijemo vrhunski “match up” jer je i sam Jones rekao kako Walkera smatra najopasnijim protivnikom u svojoj diviziji, samo je problem što Walker dogovorio borbu, a isto je napravio i Corey Anderson koji je bio sljedeći u spekulacijama. Ostaje potom nadrival Daniel Cormier s kojim bi ovo bio treći meč, ali taj još nije raščistio želi li se boriti i dalje ili je završio s MMA karijerom, a nakon onog poraza od Miočića teško je da će si vratiti samopouzdanje protiv jednog od najboljih svih vremena, možda da prije odradi neki “lakši” izazov.

I Lesnar u igri?

Preostaju još samo dvojica, odnosno trojica, boraca koji mogu ući u priču o velikoj borbi, a to su Miočić i Ngannou te moguće Brock Lesnar, ako on i šef promocije Dana White postignu dogovor. Ngannou je žedan krvi i vjerojatno mu je svejedno s kim će prije u kavez Jonesom ili Miočićem. Ali u usporedbi s međudivizijskom borbom Jonesa i Miočića, “fajt” s Ngannouom ne može se smatrati velikom borbom. UFC za Miočića planira uskoro prvu obranu tek povraćene titule, jer je uoči borbe s Cormierom pauzirao čak 13 mjeseci, a to se sada više neće ponoviti. Uz to, prosinac i kraj godine obično nose “blockbustere” od priredbi, a kako se čini baš bi i moglo doći do meča Jonesa i Miočića.