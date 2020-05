Britanski mediji pišu kako će doći do ekshibicijske borbe 53-godišnjeg Mikea Tysona i 31-godišnjeg Tysona Furyja, aktualnog svjetskog prvaka prema WBC verziji. Jedan od najčitanijih tamošnjih tabloida The Sun javlja kako Fury tvrdi kako je prihvatio ponudu Mikea Tysona za njihov spektakularni okršaj, kojim će se Iron Mike vratiti u ring i odraditi ovu borbu… Bit će to još neviđeni spektakl u svijetu boksa, jer se jedan od najvećih boksača svih vremena, 15 godina nakon umirovljenja, vraća u ring, tamo gdje je ispisao boksačku povijest…

LEGENDA OPASNO PROVOCIRA TYSONA: ‘Ako ga pitam ispalo bi da sam nasilnik jer se želim boriti s nekim koga sam već dva puta pobijedio’

Fury je za BT Sports kazao:

“Primio sam telefonski poziv i kazao kako bi se htio boriti s Tysonom u spektaklu. Naravno da sa rekao to, čovječe nisam mogao vjerovati kad sam čuo”, izjavio je Fury i dodao:

“Mislim da je on jako ozbiljan za odraditi nekoliko borbi, dobro izgleda. No, tko sam ja da ikome govorim za što je sposoban i što može?”, rekao je Fury.

