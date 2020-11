Tyson je, naime, pogodio puno više udaraca od Jonesa. Ukupno je Mike imao 67 uspješnih udaraca, dok je Jones pogodio samo 37. Od Tysonovih 67 udaraca samo je 10 bilo prednjih direkata, dok su svi ostali bili kategorizirani kao snažni udarci

Egzibicijski meč, organiziran sinoć u Los Angelesu, između 54-godišnjeg Mikea Tysona i 51-godišnjeg Roya Jonesa Jr. završio je neriješenim rezultatom.

Meč kojeg su svi iščekivali s uzbuđenjem i znatiželjom na kraju nije razočarao, iako na kraju osam rundi nije proglašen pobjednik. Svaka je runda trajala dvije umjesto uobičajene tri.

“Jako sam sretan što sam opet bio u ringu. Iako su ove dvije minute djelovale kao nekada tri, želim se opet boriti. Moramo ponoviti meč, želim revanš”, rekao je na kraju meča Tyson koji se nakon 15 godina vratio u ring. “Zadovoljan sam neriješenim rezultatom”, dodao je.

“Udarci u tijelo su svakako uzeli danak”, kazao je Jones Jr. bivši svjetski prvak u četiir različite težinske kategorije čija je zadnja borba bila 2018. Ovo je bio njihov prvi međusobni meč.

Jasna situacija

Odluka o neriješenom meču izazvala je kontroverze, pogotovo ako se pogleda krajnja statistika ovog meča. Tyson je, naime, pogodio puno više udaraca od Jonesa. Ukupno je Mike imao 67 uspješnih udaraca, dok je Jones pogodio samo 37. Od Tysonovih 67 udaraca samo je 10 bilo prednjih direkata, dok su svi ostali bili kategorizirani kao snažni udarci. Pogledajte statistiku:

this exhibition had its moments and when it did, @MikeTyson clearly landed the harder punches #TysonJones #Triller pic.twitter.com/m5uzslXdDA — CompuBox (@CompuBox) November 29, 2020

Naravno da je ovakav rasplet događaja doveo do brojnih reakcija na društvenim mrežama. Mišljenje je jednoglasno – Tyson je trebao pobijediti u ovoj borbi. Pogledajte rekacije:

If that was a hugging contest Roy Jones won…. but it wasn't and this ain't no everyone's a winner sport….TYSON WON! CLEARLY! — Kelly K-9 (@Kelly_K_9) November 29, 2020

We didn’t really need a winner, just enjoyed getting to see them both do their thing 🥊 Tyson really is a king 👑 — Tristan (@Tristan98x_) November 29, 2020