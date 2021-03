Njemačka boksačica Cheyenne Hanson pokazala je kako izgleda nakon borbe za naslov nacionalne prvakinja nakon što je njezina borba protiv Ukrajinke Aline Zaitseve prekinut jer su se boksačice sudarile glavama.

Ova 23-godišnjakinja je, inače, na koncu izašla kao pobjednica jer je u trenutku kad je borba prekinuta prema sudačkim ocjenama bila u prenodsti.

View this post on Instagram

Kako javlja RT Sport, Ukrajinka je tijekom meča nekoliko puta upozorena zbog udaraca glavom prije nego što je borba prekinuta jer je Njemici oteklina postala tolika da nije mogla nastaviti boksati.

View this post on Instagram

Ona je na Instagramu objavila kako je izgledala prije borbe, a kako poslije. Slično se, inače, dogodilo bivšoj UFC-ovoj prvakinji Joanni Jedrzejczyk kada je izgubila u borbi za pojas od Kineskinje Weili Zhang.

Joanna Jedrzejczyk suffered one of the worst hematoma injuries in UFC history against Zhang Weili last night. 😳

She's completely unrecogniseable… the before and after pictures. 😩 https://t.co/i3jiB1kw4u pic.twitter.com/yVCEOtaMWY

— SPORTbible (@sportbible) March 8, 2020