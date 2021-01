Bivši UFC-ov borac Eric Spicely (12-6) brutalno je nokautiran pred očima svog nekadašnjeg šefa u elitnom UFC-u Dane Whitea od strane ruskog udarača Rinata Fakhretdinova (18-1) u Jiu-Jitsu Areni. Rus je Spicelyja pogodio razornim desnim polukrošeom, bilo je to nešto između direkta i krošea), nakon čega je ovaj samo zalegao…

Predsjednik UFC-a u petak je iz prvih redova pratio UAE Warriors 15/ EFC 32 priredbu, a društvo su mu pravili jedan od najdominantnijih boraca ikad u slobodnoj borbi Habib Nurmagomedov, Matt Serra i Din Thomas. White je tako u Abu Dhabiju prije UFC-evog iz prvih redova pogledao nekoliko zanimljivih okršaja, uključujući i kako je 34-godišnji Amerikanac u svom prvom nastupu poslije odlaska iz UFC-a bez svijesti ostao nakon svega 55 sekundi borbe…

Holy shit. Make that 15 in a row. Rinat Fakhretdinov brutally KO's Eric Spicely in the first. #EFC32 pic.twitter.com/oCej8a1rNG

