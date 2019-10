BIVŠI TRENER IVANE HABAZIN ZA NET.HR: ‘Ponudili su joj ozbiljne novce da se bori nakon napada. Svašta su joj radili posljednjih dana…’

Razgovarali smo s Vladom Božićem, cijenjenim boksačkim trenerom, čovjekom koji je boksački odgojio i školovao Ivanu Habazin

Vikend za zaborav je iza najbolje hrvatske boksačice Ivane Habazin. Boksački svijet i svako tko je i malo normalan zgrožen je divljačkim ispadom na službenom vaganju, kad je napadnut i teško ozljeđen njezin trener Bashir Ali prije nekoliko dana. Habazin se trebala boriti u Michiganu protiv najbolje boksačice svijeta Amerikanke Clarisse Shield u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu, borba se trebala prenositi na RTL-u, ali do tog spektakularnog meča za titulu prema WBO i WBC verzijama ipak nije došlo…

HABAZIN SPEAKS OUT ON ALI BASHIR ASSAULT https://t.co/TTZZQOaq9x via @YouTube — FIGHT DOCTOR (@FIGHTDOCTOR1) October 7, 2019

SVI SU ZGROŽENI DIVLJAČKIM NAPADOM NA TRENERA NAŠE PRVAKINJE: ‘To je dno-dna, nedopustivo, katastrofa za boks’

Napao ga bivši zatvorenik na uvjetnoj

Tijekom službenog vaganja uoči meča napadnut je i teško ozljeđen Ivanin trener tako da ga je napadač, inače Clasissin brat na uvjetnoj Artis Mack, udario šakom s leđa u glavu, nakon čega je Bashir Ali nezgodno pao na tlo i ozlijedio čeljust. Hrvatsku je boksačicu taj događaj silno potresao jer je svemu svjedočila, a njezin trener je morao i na hitnu operaciju…

*CLARESSA SHIELDS RESPONDS TO JAMES ALI BASHIR ASSAULT*@Claressashields lets EVERYONE KNOW she is just as surprised as the fans are that @IvanaHabazin’s trainer #JamesAliBashir was BRUTALLY assaulted at the weigh-in!#boxing #ShieldsHabazin #womensboxing #boxingfans pic.twitter.com/zZHiU0IXpq — 3 Kings Boxing (@3KingsBoxing) October 4, 2019

Na svu sreću, Bashir Ali će biti dobro. No, velika mrlja i sramota ostaju. Zgrožen incidentom je i Vlado Božić, cijenjeni hrvatski boksački trener, čovjek koji je boksački izgradio Ivanu Habazin i puno ugradio da bi došla na ovu razinu na kojoj je sad. Osam godina uspješno su Ivana i on surađivali. Teško je ovako u jednom tekstu objasniti kao i napisati što su sve Ivana i Vlado prošli zajedno. No, možemo pokušati barem malo dočarati, približiti vam njihov odnos i uspjehe. Ivana i Vlado bili su kao prst i nokat u boksačkom smislu…

Vlado Božić je zgradio Ivanin boksački potencijal

Vlado je iskoristio Ivanin boksački potencijal i prvi put ga materijalizirao tako da je boksačica iz Zlatara u ožujku 2014. godine postala IBF-ova svjetska prvakinja pobijedivši belgijsku boksačicu Sabrinu Guliani. Nakon toga, boksački dvojac imao je još dvije borbe za naslov, ali su u oba slučaja izgubili…

Nije ju napuštao niti kad je imala zdravstvenih problema sa štitnjačom. Nakon što je operirala štitnjaču, Ivana je napredovala u kondicijskom dijelu, ali i općenito boksačkom. Stoga nikad neće zaboraviti ono što je Vlado za nju napravio u karijeri i životu općenito…

‘Ovo što se dogodilo je presedan’

“Bio sam ja u kontaktu s njom, u kontaktu sam s njom stalno. Iskreno, ovo što se dogodilo je presedan. Ovako nešto nikad se nije dogodilo na ovakav način. Žalosno je to što je to bio, kao prvo, pokvareni, kukavički napad. Drugo, radi se o napadu na starijeg čovjeka. Čitav boksački svijet šokiran je viđenim”, govori nam u uvodu razgovora Vlado Božić i nastavlja:

“Očito taj momak ima problema sam sa sobom. Koliko sam ja informiran, on je došao s uvjetnom kaznom, bio je u zatvoru. Očito da ga je netko na to nagovorio. Ne vjerujem da je on to odlučio napraviti onako od sebe. To se dogodilo 10, 15 minuta nakon verbalnog incidenta. Ovo za varanje na vagi, to su priče za malu djecu. Pazite jedno, Clarisse Shield nije mogla varati na vagi jer postoje dva supervizora, znači čovjeka koji nadgleda vaganje. Radi se o dva supervizora iz dvije federacije, svaka federacija ima svog supervizora koji nadgleda da sve bude regularno. Problem je nastao onog trenutka kad je ona došla da se kontrolira na službenoj vagi.

‘Bashir Ali očito je bio u blizini, pa je malo gledao to kontrolno vaganje, i tu je nastao problem’

Primjera radi, službeno vaganje je tipa u 12 sati, a ona je došla na njega u 10 sati ili u pola deset, da se iskontrolira na službenoj vagi. Tu je nastao problem. Bashir Ali očito je bio u blizini, pa je malo gledao to kontrolno vaganje, i tu je nastao problem. Trener smije gledati službeno vaganje. E sad, zašto se to dogodilo, naravno ona ima pravo biti teška prije službene vage. Može biti teška i dvije kile više prije službenog vaganja. Ona mora biti točna na službenoj vagi. Realno, u dva sata ona može skinuti dvije kile. Neko misli da je to zbog toga, ali nije. Ovo je samo kulminacija onog što su oni njoj radili par dana prije, odnosno cijelog tog tjedna”, objašnjava nam Vlado Božić koga smo zamolili da nam malo pobliže objasni o čemu se tu točno radi…

https://t.co/qaWK8DWduY fight should be off. Like i said they can make more from pressing charges than gettimg extra money to go thru qith a fight that imo she had no chance anyway. Beat them in court lol — Danibo🥊Gizmo🐶 (@DaniboGizmo) October 4, 2019

‘Pritisak koji se njoj stvarao uvijek je prisutan u boksu’

“Pritisak koji se njoj stvarao uvijek je prisutan u boksu. bez obzira radilo se o muškoj ili ženskoj konkurenciji. Zato i je teško osvojiti titulu na domaćem terenu. Pogotovo za nekog tko dolazi izdaleka. Imao sam slučajeva s Ivanom, primjerice, kad smo uzeli IBF-ovu svjetsku titulu. Ja sam nju pripremao na to tjednima prije. Sve sam ja nju naučio. Znači, koliko treba od Zagreba do Bruxellesa, dva sata leta. Znači, mi smo putovali od Zagreba do Belgije, do tog grada, čitav dan. Krenuli bi u 7 ujutro, a u sobi smo bili u 11 navečer. Znači okolo, naokolo. Presjedanje, čekanje, znači igra živaca. Pošto sam znao da će to tako biti, ja sam Ivanu na to pripremio i ništa se nije dogodilo. Ponijeli smo i hranu sa sobom, da nas ne bi netko ‘otrovao’. Mislim ‘otrovao’, naprave to tako da dobiješ proljev, imaš manje zdravstvene probleme, ali dovoljne da tu noć ne odboksaš kako znaš, sto posto… Svašta ti naprave. Ivana sve zna za to”, rekao nam je Vlado i otkrio:

‘Nisu planirali napad, ali…’

“No, ovo što su joj sad radili, a dobro znam o čemu se tu sve radi jer sam u kontaktu s njom non-stop, ma to je presedan. Da se razumijemo, oni nisu to planirali, govorim o napadu, ali nisu ga uspijeli iskontrolirati. Baš sam rekao Ivani, znači kad nešto krene negativno, kad ide negativno na negativno, kad se reda, što se ono kaže u našem žargonu kad se reda s*anje na s*anje, onda mora negdje i eksplodirati”.

Američki novinar, Ingram Jones, objavio je na svom Twitter profilu kako je Ivanin trener bio vidno uznemiren zbog niza nesportskih taktika po dolasku Ivanina tima u Flint. Tvrdi kako nisu spavali čak tri noći te da je sve započelo zadržavanjem u imigracijskom centru u Kanadi nakon leta iz Kolumbije. Pisali smo jutros o tome…

Tamo su duže nego inače čekali radnu dozvolu koju je Habazin obavezan bio napraviti organizator borbe, a po dolasku na mjesto borbe smjestili su ih u hotel u kojem se izvode radovi. U takvom stanju najbolja hrvatska boksačica trebala je boksati u meču karijere, a zbog svega što se dogodilo tijekom vaganja odustala je. Kako sad stvari stoje, Artis Mack napadom je prekršio uvjet i ostaje “unutra”, objašnjava nam Vlado Božić…

‘Sit gladnom ne vjeruje’

“On ne može biti na slobodi jer je bio na uvjetnoj. Mislim da će on sad unutra dobiti novu kaznu na ovu staru koju će morati odslužiti do kraja. Tako da je momak, ono… Gledajte, ‘sit gladnom ne vjeruje’. Ti ne možeš shvatiti nečiju psihu. To što Ivana nakon toga nije htjela odraditi taj meč je normalna i sasvim logična stvar, logični potez nakon svega. To samo dokazuje da ima karakter. Oni su njoj nudili ozbiljne novce da uđe u ring”, izjavio je Vlado Božić koga smo upitali da li zna o kojoj se cifri radi i koliko iznosi?

“Znam cifru, ali ne bi ju otkrivao. Ali, kad vam kažem da su bili ozbiljni novci u pitanju, onda mi vjerujte da jesu. U svjetskim razmjerima. Ali, sve će se to njoj vratiti, na neki drugi način. Gledajte, borba će se dogoditi, a ovo joj može biti i dvosjekli mač, ne samo motiv. Naravno da će sad biti puno veći pritisak na Ivanu. Meni je žao što sad nije boksala, jer znam što je sve prošla tijekom priprema. Siguran sam da nikad nije bila spremnija, a u boksu je najbitnije da si spreman. Onda možeš puno toga očekivati. A ona je uoči meča bila spremna”, zaključio je Vlado Božić.