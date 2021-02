Trenutno se Hrgović priprema za meč protiv Martina Bakolea koji bi se trebao dogoditi u travnju

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović priprema se za svoju najtežu profesionalnu borbu u karijeri. Hrga bi se u ring trebao vratiti u travnju, točnije 17. ili 24. travnja, a protivnik bi mu trebao biti Martin Bakole.

Riječ je o stasitom 27-godišnjem kongoanskom teškašu koji je znatno bolje rangiran od našeg boksača. Hrgović je prema BoxRecu na 23. mjestu, a Bakole je pet mjesta više od njega.

Kako se približava ta borba, iz Engleske stižu vrlo zanimljive izjave jednog od Hrgovićevih bivših protivnika. Eric Molina u intervjuu za Sky SPorts uoči svog meča protiv Fabija Wardleya nahvalio je hrvatskog boksača.

‘Najčvršća brada’

“Dopustite da vam kažem nešto o Hrgoviću, nešto što dobro znam. A radi se o nečemu što ne znamo za Wardleyja. Hrgović ima jednu od najčvršćih brada za koju vi još ne znate. Iza tog lika je više od 100 amaterskih mečeva, a borio se i u World Series of Boxing ligi”, rekao je Molina pa dodao:

“Borio se Joeom Joyceom. Pa oni su pretukli jedan drugoga. Hrgović se ne povlači. Pogodio sam ga, a pogađali su ga i drugi, no nitko ga nije uzdrmao, ozlijedio, natjerao da izgubi tlo pod nogama – on nikad nije bio zaustavljen. To vam govori puno toga jer on se u ringu nalazio s dobrim udaračima i velikim teškašima. Ako usporedim Hrgovića i ovog klinca Wardleyja. Ne znam baš može li Fabio izdržati toliko toga. Čak ni ne znam može li puno teškaša izdržati toliko toga kao Hrgović”, zaključio je Molina.

Hrga pred najtežim izazovom

Bakole će definitivno biti najveći izazov u Hrgovićevoj dosadašnjoj karijeri, prije svega zato što je godinu dana mlađi, zato što je bolje rangiran, zato što ima više mečeva u karijeri i zato što slovi za jednog od najvećih boksačkih talenata.

Bakole je u karijeri upisao 16 pobjeda, 12 njih je dobio prekidom, ali jednom je i poražen. Posljednji meč imao je 12. prosinca i slavio je protiv Sergeja Kuzmina. Hrgović je, podsjetimo, za sada na 12-0 i sve je borbe dobio prekidom.