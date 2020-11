BIO JE TO JEDAN OD NAJZANIMLJIVIJIH BOKSAČKIH MEČEVA OVE GODINE: Usyk razbio Chisoru i to na spektakularan način

Usyk je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom i osvojio je interkontinentalni WBO pojas teške kategorije

Ukrajinski boksač Oleksandr Usyk uspio je nadboksati opasnog Engleza Derecka Chisoru u spektakularnom meču u noći sa subote na nedjelju. Usyk je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom i osvojio je interkontinentalni WBO pojas teške kategorije, ali itekako se namučio da do tamo dođe.

U meču koji je trajao 12 rundi, Chisora je uspio gadno naštetiti Ukrajincu, ali u jednom je trenutku izgubio snagu i tu je Usyk počeo s rudarenjem koje ga je na koncu odvelo do pobjede.

Kao što je i najavio, Chisora je krenuo silovito u meč, pogodio je u prvoj rundi Usyka nekoliko puta, a nastavio je tako i u drugoj. Usyk je jedva preživljavao, eskivirao je, bježao, ali bio je, očito, takav plan. U trećoj rundi Chisora polako počinje gubiti snagu, bio je i u toj rundi bolji, ali nije to bilo to. Čim je Ukrajinac primijetio da se Chisora polako gasi, krenuo je raditi svoj posao i počeli su padati ozbiljniji udarci.

Nestao nakon četvrte runde

U četvrtoj rundi Chisora je krenuo “na glavu” ne bi li izvukao još koji bod jer očito je znao da mu slijede paklene runde. U petoj rundi Usyk je preuzeo kontrolu i počeo s plesom po ringu. Istrošeni Chisora nije mu mogao ništa, a ovaj ga je žestoko mlatio i kažnjavao.

U sljedećim rundama Usyk je postajao sve dominantniji, a Chisora je bio praktički nevidljiv. Tek se u devetoj i desetoj rundi Englez malo uspio pribrati i uputiti neki jači udarac, ali to je bilo to. Ispucao se u prvim rundama i do kraja meča Chisora je preživljavao, dok je Usyk djelovao kao da bi mogao tako još 12 rundi.