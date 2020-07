UZALUD TI MIŠIĆI I ZASTRAŠUJUĆI IZGLED AKO POJMA NEMAŠ: Bio je bahat uoči borbe s bratom MMA ikone; Nije se dobro proveo

Čak mu je i dopustio pokoji udarac

Na Facebook stranici MMA legende, po mnogima najboljeg borca slobodne borbe Fjodora Jemjeljanjenka, osvanula je snimka borbe njegovog brata Aleksandera Jemjeljanjenka i ruskog prvaka strongmana, najjačeg Rusa Mihaila Koklijaeva (40) u VTB Areni u Moskvi krajem studenog prošle godine.

Revijalni boksački meč

Bila je to revijalni boksački meč između nekad solidnog MMA borca i prvaka u dizanju utega, powerliftingu, bez imalo boksačkog iskustva. Prema pisanju portala Boxingscene.com, uoči meča Koklijaev je provocirao problematičnog mlađeg brata borilačke ikone, koji je bio umiješan u neke skandale i čak jedno vrijeme proveo u zatvoru, a što se tiče njegove boksačke karijere, imao jedan profi boks meč protiv amatera Kizira Plieva prije deset i pol godina.

Nije dugo izdržao u ringu

No, to mu nije trebalo jer na kraju nije dugo izdržao u ringu. Odmah na početku pokušao je pritisnuti mlađeg Jemjeljanenka i Alexander mu je čak dopustio pokoji udarac. No, kad mu je dosadilo, odmah mu je bacio nekoliko lakih i mekanih krošea kako bi mu dao do znanja tko je gazda, a čime ga je odmah gurnuo u probleme…

Nakon toga ga je pustio da se opet malo razmaše u prazno i onda kad je vidio da više Koklijaev ne može disati jer, između ostalog, takva količina mišića troši puno kisika i usporava borca, 13 sekundi prije kraja prve runde završio je priču jednim lijevim krošeom, što je bio njegov prvi solidan udarac u borbi.