SLOMIO JE RUKU NA ZASTRAŠUJUĆEM DIVU: ‘Bilo je to kao da udaram u zid, inspirirao me Rocky protiv Ivana Draga’

Bio je boksački meč Davida protiv Golijata

Na društvenim mrežama nedavno je osvanula snimka onog boksačkog meča Davida Hayea protiv diva Nikolaja Valujeva. Ugledni Sky Sports Boxing se na svojoj Facebook stranici prije pet dana prisjetio profesionalne borbe koja se dogodila 7. studenog 2009. godine za WBA svjetski pojas u teškoj kategoriji u Nuremberg Areni, a koja je bila nazvana “David protiv Golijata”.

‘ŽELIM PRODRMATI SVJETSKI BOKS’: ‘Divljak’ kojeg se elitni teškaši boje za Net.hr o sparinzima s Whyteom, odrastanju na ulici i Hrgoviću

Nakon što je vratio WBA teškaški pojas prvaka svijeta jednoglasnom sudačkom odlukom nad bivšim prvakom Johnom Ruizom, Nikolaj Valujev imao je jednu obranu naslova, pobijedivši kontroverznom odlukom sudaca legendu Evandera Holyfielda.

Čagajev još prije pokazao kako se bori protiv Valujeva, ali njihov novi obračun je bio otkazan

Pristao se poslije toga boriti sa Ruslanom Čagajevim, koji je još prije Valujevu nanio prvi poraz u karijeri. Međutim, njihova borba 30. svibnja 2009. u Helsinkiju, u Areni Hartwall, otkazana je kada je Čagajev proglašen medicinski nesposobnim nakon što je pao na liječničkom, navodno zbog hepatitisa, iako je nakon toga boksao sa Vladimirom Kličkom u lipnju izgubivši u 9. rundi meča.

Haye je prešao u tešku kategoriju nakon što je ujedinio WBA, WBC i WBO cruiser titule protiv Enza Maccarinellija, nokautirajući Montija Barretta u studenom 2008. Prvo se trebao boriti s WBC prvakom Vitalijem Kličkom, a zatim je Haye pristao na borbu s njegovim bratom Vladimirom. Međutim, zbog ozljede leđa Haye je morao odustati od borbe i zamijenjen je sa Čegajevim.

Razlika u visini je bila 22 cm i u težini čak 45 kg

U srpnju su se Valujev i Haye dogovorili za meč u studenom, usprkos Johnu Ruizu koji je tvrdio da je naslijedio Čegajev obavezni status kao sljedećeg kandidata za naslov.

Kasnije se pristao suočiti s pobjednikom meča Haye – Valujev, u borbi između eksplozivnog udarača iz Engleske visokog 191 cm i teškog 98 kg, sa skorom 22-1 i zastrašujućeg diva iz Rusije od 213 cm i 143 kg, u kojoj je na kraju pobijedio Englez koji je koristio strategiju da je kružio i “pikao” udarcima svog sporijeg suparnika, a promjenama ritma i naglim napadima iz arsenala svojih eksplozivnih udaraca zaljuljao je rusku planinu, no nije ju uspio srušiti…

Slomio ruku u borbi, inspirirao ga film Rocky 4

Toliko ga je izudarao da je Haye tijekom borbe i slomio ruku na glavi Valujeva, kasnije rekavši kako je to bilo iskustvo kao da je udarao rukom u zid.

“Žarko sam htio da se ova borba dogodi. Htio sam biti svjetski teškaški prvak, To sam rekao tolikom broju ljudi. Da, bila je to moja prilika protiv Rusa, kao što je Rocky Balboa imao priliku boriti se protiv Rusa Ivana Draga u četvrtoj epizodi Rockyja. Upravo mi je taj film bio inspiracija. Bio je to jedan od mojih najomiljenijih filmova kad sam odrastao. I da, gledao sam film prije borbe. Morao sam koristiti pametnu taktiku, nisam mogao ulaziti toliko u otvorenu borbu i primiti toliko udaraca kao Rocky Balboa u filmu, ali i sad, deset godina nakon borbe, mogu vam zorno opisati kako je to izgledalo u ringu”, kazao je bivši britanski boksački prvak u dvije divizije David Haye u studenom 2019. u razgovoru za Daily Stars Sport.

Ova pobjeda učinila je Hayea četvrtim Britancem koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, nakon Boba Fitzsimmonsa, Lennoxa Lewisa i Franka Brunoa, kao i tek drugog bivšeg prvaka u cruiserweight kategoriji koji je osvojio titulu u teškoj kategoriji nakon Evandera Holyfielda.