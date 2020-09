BILA BI TO, NAŽALOST, ‘SMRTONOSNA’ BORBA: Kakve su šanse da gledamo meč Hrgović vs. Babić i zašto je on trenutno jako opasan

Hrgović trenutno okupira sam vrh ljestvice najboljih sto boksača, odnosno na 21. je mjestu dok se Alen Babić posljednjom pobjedom probio među elitu

Sve donedavno njih su dvojica dijelili istu dvoranu, istog trenera, bili su sparing-partneri i imali samo jedan san, probiti se na veliku scenu. Danas je 28-godišnji Filip Hrgović najbolji hrvatski boksač i jedan od najperspektivnijih boraca na svijetu, kojem stručnjaci predviđaju ozbiljnu karijeru i napad sam vrh ljestvice. S druge strane svoj rudarski posao započeo je i godinu dana stariji Alen Babić, koji je nanizao četiri pobjede za redom u profesionalnom svijetu i još ne zna za poraz, dok je njegov bivši timski kolega trenutno na perfektnih 10-0.

Hrgović trenutno okupira sam vrh ljestvice najboljih sto boksača, odnosno na 21. je mjestu dok se Alen Babić posljednjom pobjedom probio među elitu i trenutno je na 72. poziciji ljestvice teškaša. Hrvatska svakako može i mora biti ponosna što je u ovako kratkom razdoblju iznjedrila dva potencijalno elitna boksača, ali negdje po putu stvorio se, ovisno o kutu gledišta, problem.

Začetak rivalstva

Naime, Hrgović i Babić stvorili su, kako se sada već čini, pravo i vrlo ozbiljno rivalstvo. Nakon posljednjeg meča Babić je javno pred svjetskom publikom na jakom “eventu” prozvao Hrgovića i izazvao ga na meč. Objasnio je i razlog. Tvrdi da mu je Hrgović prije nekoliko mjeseci prilikom jednog susreta rekao da ga nema što prozivati jer nije niti u top 100, a sada kada je Babić dospio među najbolje na svijetu odlučio ga je i javno izazvati. Hrgović rezolutno odbija takav scenarij i još uvijek tvrdi da je Babić daleko ispod njegove razine i da “mora još puno žganaca pojesti u ringu” da bi dobio šansu za meč.

No, sada se valja objektivno zapitati ima li taj meč smisla. Priča je zapravo i zanimljiva, čak pomalo i holivudska. Imamo dvojicu nekadašnjih suboraca iz iste dvorane, dvojicu gladnih boksača u najboljim godinama, dvojicu koja dolaze iz male zemlje koja je nadaleko poznata po kvalitetnim borcima s pedigreom, dvojicu boksača s dosta zastrašujućim pojavama, dvojicu boraca koji nisu loši u “trash talku” i na koncu dvojicu boraca koji su razvili, kako se čini, golemi međusobni animozitet.

Isplativost

Dakle, postoje neki temelji na kojima bi se mogao izgraditi ovaj meč, ali opet, nismo baš uvjereni da bi on bio pretjerano koristan za naše boksače. Prije svega valja u obzir uzeti činjenicu da je ipak riječ o Hrvatskoj, hrvatskim boksačima i hrvatskom tržištu na kojem bi meč izazvao najveći interes.

Da, meč bi ovdje vjerojatno imao veliku, možda i rekordnu gledanost, ali opet na svjetskoj sceni to ne bi bio baš i privlačan i pretjerano isplativ meč. Jer rijetko uopće imamo prilike vidjeti mečeve između dvojice boksača iz iste države osim ako nije u pitanju SAD ili Velika Britanija koji daju najveći broj boksača i gdje je gledanost boksa rekordna, a Hrvatska je na toj karti, dakako, zanemariva.

‘Smrtonosna’ borba

Nadalje, svjetska se javnost tek polako upoznaje s Hrgovićem i njegov promotor Nisse Sauerland još itekako mora ulagati u njegovu reputaciju kako bi dosegli željenu razinu. Hrgović je golem potencijal, još se razvija iz meča u meč, odnosno kampa u kamp i profilira na boksačkoj sceni, a na istom je putu i Alen Babić.

I Babićeva priča tek je počela, također je perspektivan i u najboljim godinama, a realno jako jako rijetko imamo prilike gledati meč između dvaju talentiranih boksača u usponu jer bi poraz u njihovu slučaju značio, da se malo nekonvencionalno izrazimo, “smrt”. Babiću bi se takav meč itekako isplatio i zato ga vjerojatno toliko i forsira jer ipak dobio bi šansu protiv borca koji bi uskoro mogao ući i u top 10, odnosno protiv borca kojeg dobro poznaje iz zajedničkih dana u dvorani Leonarda Pijetraja. No, poraz u ovako ranom stadiju profesionalne karijere bila bi ogromna mrlja na Babićevu “fight recordu”.

Hrgović bi pak mogao izgubiti sve ili barem gotovo sve. Sauerland je u njega puno uložio, odlično ga promovirao i u kratkom roku dogurao do gotovo do vrha, a eventualni poraz od, za svjetske pojmove skoro anonimnog, Babića vratio bi ih na početak priče. Iako se čini da nema previše toga za izgubiti, Babić bi protiv, realno, boljeg Hrgovića mogao pokopati svoju karijeru prije nego što je uopće stvorio neki “hype”, a polako ga je počeo stvarati jer u Hrvatskoj ima ogromnu fan-bazu i bila bi prava šteta da ga sada izgubi.

Prerano je za meč

Obojici vjerojatno slijede mečevi protiv respektabilnih boraca čije su karijere u padu, dakle imat će veće šanse za trijumfom ako će karijere graditi nekim prirodnim putem i ako će prepustiti svojim promotorima da rade svoj posao i pronađu im manje rizične protivnike. Premda se možda ovako na prvu čini da je Hrgović miljama daleko ispred Babića i kako ne bi previše riskirao u ovom meču, ne treba podcjenjivati “The Savagea” čiji pomalo arhaični, ali eksplozivni stil boksa može iznenaditi baš svakoga pa možda čak i borce iz vrha ljestvice.

Dakle, na koncu, Hrgović vs. Babić meč bi svakako bio zanimljiv i ne sumnjamo odličan meč, ali možda je prerano. Ako Babić dogura u nekih top 15 ili top 20, zadrži niz nepobjedivosti poveća fan-bazu, ako Hrgović zadrži sadašnji status ili kojim slučajem dobije šansu za naslov prvaka ili čak postane šampion i ako do tada rivelitet između njih dvojice opstane, e tada bi se možda promotorima isplatio ovaj meč i tada bi vjerojatno globalno meč i bio zanimljiv. No, do tada, bojimo se, ovaj meč bi mogao biti poguban za jednog od dvojice naših najboljih boksača i bila bi to prava šteta.