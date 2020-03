BAŠ NITKO NIJE OČEKIVAO OVAKVU REAKCIJU: Pogledajte kako je Cormier odgovorio Miočiću na poziv za treću borbu

Cormier se dugo psihički oporavljao od poraza protiv Miočića i dvoumio se hoće li uopće nastaviti karijeru

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, konačno je otkrio kada se vraća u kavez. Trebalo bi to, prema njegovim riječima, biti negdje na ljeto, a naslov prvaka teške kategorije UFC-a trebao bi braniti protiv Daniela Cormiera.

Baš je Cormieru Miočić uzeo pojas prvaka i to u revanšu nakon što je ovaj razbio Stipu godinu dana ranije.

“Oko je jako dobro. Oporavlja se i svakim je danom sve bolje. Vraćam se treninzima, a borba se može očekivati tijekom ljeta. Borba protiv Cormiera nešto je što UFC želi. Matchmakeri imaju svoj posao. Da sam ja matchmaker, ne bih bio borac”, rekao je Miočić i time zapravo potvrdio da će biti trećeg meča.

Neobična reakcija

Cormier se dugo psihički oporavljao od poraza protiv Miočića i dvoumio se hoće li uopće nastaviti karijeru. No, na kraju je odlučio da će nastaviti s borbama, ali samo ako mu Miočić pruži priliku za još jedan meč.

Sada kada je Miočić odobrio borbu, Cormier može mirno spavati. No, s obzirom na to da su Miočić i Cormier prije prošlog meča razmjenjivali podosta ružne riječi, pomalo iznenađuje reakcija Cormiera. On se Stipi samo zahvalio.

“Hvala ti, Stipe”, napisao je Cormier na Twitteru.