BAHATA ZVIJEZDA UFC-A NIČIM IZAZVANA POČELA PRIJETITI MIOČIĆU: ‘Nokautirat ću ga. Ja nemam konkurencije’

Bivši NFL-ovac, a danas zvijezda UFC-ov teške kategorije, Greg Hardy, uvjeren je kako je baš on budući prvak, a do pojasa planira doći rušenjem najjačih boraca u svojoj diviziji. Hvali se čovjek kako će rušiti Derricka Lewisa, Francisa Ngannoua i Stipu Miočića, dakle sve najjače borce u svojoj kategoriji.

Hardy je u velikom naletu, ove godine odradio je već tri borbe i ovoga vikenda odradit će četvrtu što je najviše u UFC-u u 2019. godini nakon Donalda Cerronea i Angele Hill. U noći s petka na subotu borit će se protiv Bena Sosolija, a na druženju s medijima uoči meča otkrio je medijima kakvi su mu planovi.

Nokautirat će Miočića

“Sve što ću dobiti želim i zaslužiti. Želim vam svima dokazati kako sam ovdje s razlogom i kako nisam CM Punk. Odradio sam sve pravilnim redoslijedom. Krenuo sam kao amater, probio sam se kroz Contender Series i obranio sam svoju poziciju UFC borca kao što svatko u početku mora, preko boraca sličnog statusa. Tko to dođe u UFC i odmah se bori protiv Derricka Lewisa? Sad sam došao do toga da se borim protiv UFC-ove srednje klase, polagano napredujem. Kad dođem do stadija gdje ću se moći nositi sa svakim, biti profesionalac koji uvijek pruža show, tad ću se popeti na vrh i neću tamo stati”, izjavio je Hardy i zatim poslao jasnu poruku najjačima.

“Želim nastaviti kao do sada, boriti se svaka dva mjeseca. Nokautirat ću Derricka Lewisa, zatim ću nokautirati Francisa Ngannoua, nokautirat ću i Stipu Miočića. Tko zna, možda nekoga savladam i nekom polugom. No, razumijete me, nema stajanja! Tog sam svjestan ja i tog su svjesni svi u dvorani”, zaključio je Hardy.