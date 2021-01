BABIĆ SE KASNO SINOĆ OGLASIO I OTKRIO LOŠE VIJESTI: ‘Neće me biti u ringu barem do ljeta, krećem ispočetka’

‘Što je bol bila jača to sam ja jače trenirao, ali postalo je nepodnošljivo’

Sjajni hrvatski teškaš Alen Babić (6-0 profi skor, 6 nokauta) sinoć je putem svog Facebook profila objavio vijest da mora na operaciju i da ga nećemo u ringu gledati do ljeta. Njegovu objavu prenosimo u cjelosti.

“Moja #savagearmy ,obavještavam vas da me neće biti u ringu barem do ljeta. Za par dana me očekuje operacija desnog ramena, ozljeda koju vučem od zadnje borbe s kojom se nisam mogao pomiriti te sam trenirao svaki dan.

Što je bol bila jača to sam ja jače trenirao, ali postalo je nepodnošljivo pa sam otišao najboljem doktoru kojeg poznajem Tadiji Petrovicu koji je kroz par minuta shvatio težinu ozljede te smo nakon MR slike dogovorili operaciju.

Oduševio Engleze

Kao i do sad, učim isključivo na svojim greškama pa sljedeći put neću izgubiti 2 mjeseca zbog “hrabrosti”. Krećem opet ispočetka… Savage, stoji u objavi.

Inače, Divljak iz Rovinja prošle godine postao je omiljen kod boksačkih fanova Hrvatske, ali i Engleske zbog specifičnog stila boksa u kojem bez kalkulacija od prvog znaka gonga napada, bacajući se na glavu, tražeći nokaut.

Babić boksa stilom boksača prije više od 20 godina, nije ga strah ući u razmjenu i silovitim tempom od prve sekunde traži nokaut protiv protivnika, on voli taj old school boks. Redom je u svojoj profi karijeri rušio Shawndella Wintersa, Nialla Kennedyja i Toma Littlea te tako u šestoj profesionalnoj borbi nokautirao Toma Littlea i došao do šeste pobjede. Svih šest bilo je nokautom i time je Babić oduševio englesku boksačku javnost, kao i poznatog promotora Eddieja Hearna. Žarko želi ući u ring s Filipom Hrgovićem s kojim se “zakačio” i ima rivalstvo.