BABIĆ OPRAO HRGOVIĆA KAO NIKAD DO SAD: Otkrio zašto ga je zauvijek prekrižio i zagrmio – ‘Nemoj sr*ti jer neće biti dobro’

Babić i Hrgović nisu više u dobrom odnosu i posljednje vrijeme se uglavnom prepucavaju preko medija

Hrvatski boksač Alen Babić, zastrašujućeg nadimka “The Savage”, postao je hitu cijelom svijetu nakon što je u svom prošlom meču ekspresno i efektno nokautirao respetkabilnog nokautera Shawndella Wintersa. O Babiću je pisao cijeli svijet, a nema tko nije pogledao snimku njegova efektnog nokauta u drugoj rundi. Nahvalili su ga brojni ugledni boksači, zovu ga, kako kaže, brojni svjetski mediji i traže izjave, a posebno ih je oduševio i ponašanjem izvan ringa. Osim što je pristupačan za medije, Babić govori bez dlake na jeziku o svima i svemu pa tako i bivšem suborcu iz dvorane Leonarda Pijetraja, a danas jednom od najboljih svjetskih boksača Filipu Hrgoviću.

Babić i Hrgović nisu više u dobrom odnosu i posljednje vrijeme se uglavnom prepucavaju preko medija. Hrgović ne priznaje Babićev uspjeh i ne poštuje ga, barem kako “The Savage” veli, a iz Hrgovićevih izjava to se moglo i vidjeti.

‘Bolje da Sauerlanda ne vidim na ulici’

Babić ga je već nekoliko puta javno napao, prozvao i pozvao na meči, ali Hrgović to rezolutno odbija. A Babića takav odnos itekako smeta pa je još jednom o tome progovorio u Podcast Inkubatoru.

“Hrgović baš ima nastup kao neki bully. Kao on je neki frajer, sad je komentirao mene isto. Napravio sam sve iz ničega, a on je iz svega napravio manje od toga što je imao. Ovaj njegov najnoviji protivnik, ja mu ne bi dao da mi veže tenisice. Ondrej Pala nije boksao šest godina. Ja se borim sa Wintersom koji je jedan od najboljih nokautera. On se bori s Palom koji uopće ne boksa. Osjećam se napadnuto i veliki disrespekt i od njega i od onog njegovog Sauerlanda, rekao sam njemu, ako mi imaš što reći dođi i reci mi u lice. Ne znam tog tipa, ali tako me živcira, ako ga vidim sve ću mu to reći u facu. Mene briga za tog Sauerlanda i ta imena… Ma samo neka me živcira, bolje da ga ne vidim na ulici. I Sauderland i Hrgović su bahati, baš su bahati”, kazao je Babić kojeg je zasmetalo to što je Sauderland rekao da nije čuo za njega, iako je “Savage” posljednjim mečem stekao veliku popularnost u svijetu boksa.

“Napravio sam ogromnu stvar i očekujem poštovanje. Ne moraš me voljet kao čovjeka, a ja Hrgovića poštujem kao boksača, on mene ne. Nijednom nije rekao za mene da me pošutuje. On nikada nije boksao s nekim boljim od njega, ja sam boksao protiv tipa koji je 200 mjesta bolji od mene i bolji je od svih njegovih protivnika skupa. On sad govori da on ne vidi da je mogu napraviti nešto. On ne zna ništa o boksu, ja sam učio o boksu otkad sam bio klinac. On meni ide govoriti da ja ne znam o boksu, ma šuti brate”, veli Babić.

‘Neka me nokautira u prvoj rundi’

Što se meča tiče, Babiću čak nije bitan niti ishod, on samo želi borbu koja bi oduševila navijače. “Ja ne očekujem da će on ući u meč sutra. Ja sam daleko propasan za njega. Ja njega poštujem on je olimpijska bronca, ali nemoj srat brate. Zaslužio sam poštovanje, nemoj srat jer neće biti dobro. Ja ne govorim da ću njega nokautirati, ja želim dati meč fanovima. Pa tko ne bi htio vidjeti taj meč. On se ponaša kao da sam ja neki klošar i sam tek tako tu došao. Mene ne zanima tko će pobijediti, nek me nokautira u prvoj rundi ja ću mu dati ruku. Znat ću da sam napravio nešto za Hrvatsku jer će svi pričati o našem meču. Ali nemoj me omalovažavati, nemoj to raditi”, veli Babić.

Ponudio je i svoje objašnjenje činjenice da je omiljen kod navijača. “Znaš zašto bi svi navijali za mene? Ja i Hrgović mi smo boksači obadvoje, ali on nikada neće priznati da smo na istom. Majmune, i ja boksam za Eddieja Hearna. U njega ulažu velike pare, Dillian Whyte u mene ulaže novac, a to je desetina onog što u Hrgu ulažu. Pa ti živiš na kamatu, šta se tu dižeš i pokazuješ, pa živiš na kamatu. Ja pričam ljudima onako kako zapravo i jest i zato on mene ne voli jer on želi biti faca, a koja si to faca ljudi ti daju sve. Kao da meni sad netko da auto i ja se vozim i hvalim se time. Vozim auto star 15 godina i vozit ću je ponosno do kraja života. Ako mi netko da auto, neću se njime hvaliti. Ljudi se mogu poistovjetiti sa mnom zato me vole. Ja sam gladijator, radnik, tu sam za fanove da im uljepšam dan”, govori Babić.

‘Njegov meč nitko ne želi gledati’

“Meč s Duboisom ako do njega i dođe će biti prvi veliki test za Hrgovića. Hrga je olimpijac, on je odličan boksač, brutalan je i može biti prvak, ali se mora spustiti na zemlju. Vrati se među ljude. Onaj Hrga s početka karijere je pravi Hrga. On sad boksa protiv likova koji šest godina nisu boksali. Njegov meč s Palom boksački fanovi ne žele ni vidjeti, ishod se već zna, nokaut u prvoj drugoj rundi. Prošlo protivnik mu je bio tip koji radi kao učitelj”, naglašava Babić.

Na koncu je na neki način odao priznanje Hrgoviću, ali poslao mu je i znakovitu poruku. “Želim mu poručiti. Dobar si boksač brutalan, ali prekrižio sam ga nikada mi nećemo biti prijatelji. Ja kad uđem u ring s njim ja ću unijeti puno emocija u ring. Ja sam takav, unio sam ih protiv Wintersa i ispraznio ih. Ja imam 15 rundi emocije, Hrga je 10 puta bolji boksač od mene, nisam lud da mislim da sam bolji boksač od njega, ja imam samo kroše on ima sve ostalo. Ali budi čovjek. Ja sam sa svima dobar Hrga s nikim. Završit ćeš karijeru, daj zapitaj se malo, ostat ćeš među ljudima, budi dobar prema ljudima”, zaključio je Babić.