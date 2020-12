BABIĆ OPET NAPAO HRGOVIĆA. IZNIO JE OPASNE TVRDNJE: ‘Ovo nisam još nikome rekao. Hrgin promotor pokušao je kupiti mog protivnika’

Popularni ‘Savage’ uvjerava kako je Hrgovićeva promotorska kuća, Sauerland, nudila novac njegovu posljednjem protivniku

Hrvatski boksač, koji je odnedavno veliki hit i izvan granica Lijepe naše, Alen Babić, nastavio je s provokacijama na račun našeg najboljeg boksača i pretendenta na naslov prvaka, Filipa Hrgovića.

Babić je, po tko zna koji put, gostovao u našem najgledanijem i najboljem podcastu, Podcast Inkubatoru, a tamo je između ostalog iznio i neke vrlo opasne tvrdnje, da ne kažemo i optužbe.

Popularni “Savage” uvjerava kako je Hrgovićeva promotorska kuća, Sauerland, nudila novac njegovu posljednjem protivniku, Tomu Littleu, kako bi se ovaj što bolje pripremio za meč s Babićem.

“Ma Little je kul, baš teška za*ebancija. Mislio sam: ‘Tom Little je super dečko, neće raditi probleme’. A za to vrijeme pričao je da će me nokautirati, da je Hrga bolji, a zna gdje me ne smije dirati. Sobjeslavski i ja ležimo u sobi, treba mi nešto da me digne, da izađe Savage. Bit ću inače dosadan na presici, ljudi očekuju kaos. I kaže Mladen: ‘Sad ću ti ja jedan članak'”, priča Babić uvod u priču i zatim nastavlja.

‘Ovo još nisam nikome rekao’

“Novine pišu svašta, znaš kakvi smo mi Hrvati, porokali me pet dana prije meča. I otvori neki intervju Toma Littlea. Rekoh mu: ‘Nemoj to, on lijepo priča o meni’. On kaže: ‘Ne brini se’. Pusti mi to i ne vjerujem što sam čuo. Pet minuta prije pressice. Bio sam ljut k’o ris! Zato ga obožavam, baš mi je davao te poticaje u glavu. I onda sam mu sve strusio u lice. I on se povukao, bio je u šoku, nije znao što je sad”, veli Babić i otkriva što se dogodilo nakon meča.

Kada se susreo s Littleom ovaj mu je odlučio priznati što se dogodilo uoči meča. “Ovo još nisam nikome rekao, ovo ti je ekskluziva. Kažem ja njemu: ‘Nisi to trebao raditi, stvarno nije bilo u redu. Prodao si se ni za što, dopisivao se s Hrgovićem. Malo bez veze’. I on mi kaže: ‘Moram ti nešto reći, nešto me muči’. Rekoh: ‘Reci, brate, što god’. Kaže: ‘Sauerland mi je nudio novac za pripreme, da se dođe spremiti u Zagreb za mene’. Možeš li to vjerovati? Znači, ljudi su mu nudili sve da ga što bolje spreme da mene pobijedi. To mi je smiješno. Rekao je da neće, nije on takav čovjek. Zahvalio im se i od*ebao ih. Pitao sam ga: ‘Jesi siguran?’. Kaže: ‘Morao sam ti reći’. Osjećao se kao da ide protiv mene, i išao je. Stvarno sam bio dobar s njim, što god treba, čak sam mu i pomogao neke stvari gore. Baš je glupo ispalo”, kazao je Babić.

Žalili se da ih maltretira

Nakon toga otkrio je i kako su se iz Sauerlanda žalili njegovom promotoru Eddieju Hearnu da ih Babić maltretira.

“Sauerland je zvao Hearna i jadao se zbog mene, govorili da Savage maltretira Hrgovića, haha. Ali uopće me to ne interesira, odmah sam napravio par postova, ne znam tko je taj čovjek. Hearn je njima rekao da odlično sve radim, da sam njima ušao u glavu. A nije mu svejedno, zamisli ovu ćelavu glavu… Definitivno dobivam psihološki rat”, konstatirao je Babić.