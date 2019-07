BABIĆ NAKON FANTATIČNOG EKSPRESNOG NOKAUTA: ‘Volim boksati za svoje ljude u Hrvatskoj, želim se boriti svaki dan’

Prokomentirao je i glavnu borbu večeri, a za njega postoji samo jedan favorit

Hrvatski boksač Alen Babić odradio je fantastičnu borbu na velikoj sceni. Samo 45 sekundi trebalo mu je da nokautira francuskog borca Morgana Dessauxa i tako najavio da se od njega u budućnosti mogu očekivati velike stvari.

Babić je u borbu krenuo agresivno i nakon desetak sekundi i jednog odličnog lijevog krošea Francuz je već bio na podu. Pridigao se Dessaux nakon toga, ali vrlo brzo se opet našao na tlu.

Desni direkt babića odsjeo je na njegovoj bradi i poslao ga u nokdaun iz kojeg nije mogao, ali ni želio ustati. Babić je najavio kako se nada da će posao završiti ranije te da bodovni suci neće biti potrebni, a ispalo je da je u pravu.

Uvijek na nokaut

“Počela je, bacio sam nekoliko udaraca i završila je”, to je najkraće. Volim ovakav stil. Volim boksati za narod, za moje ljude u Hrvatskoj i to je to. U svakoj borbi idem na nokaut. Želim se stalno boriti, svaki dan”, opisao je ukratko borbu Babić.

“Ne mislim da će Rivas pobijediti Whytea, on je zvijer, ratnik. Imali smo odličan kamp, bit će ovo lagana pobjeda za Whytea”, rekao je Babić.

‘Svi me vole’

Na pitanje o tome želi li da Britanija postane njegov drugi dom odgovorio je:

Volim Veliku Britaniju, svi ovdje vole boks, svi me vole. Počašćen sam što sam u vašoj državi. Volim boksati za vaše navijače. Želim se boriti svaki tjedan, koliko god mogu i koliko god mi dopuste.”

Babićavu borbu moći ćete pogledati na RTL televiziji i RTL playu od 23 sata, a u izravnom prijenosu emitirat će se borba Rivasa i Whytea.