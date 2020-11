BABIĆ JEDNOSTAVNO NIJE MOGAO IZDRŽATI: Nakon velike pobjede opet napao Hrgovića – ‘Sanja me! Progonim ga svaki dan’

Nakon borbe dao je intervju u kojem zapravo uopće nije previše govorio o borbi s Littleom

Hrvatski boksač, Alen Babić, brutalno je nokautirao Britanca Toma Littlea u trećoj rundi i upisao je šestu pobjedu za redom i do sada još uvijek ne zna za poraz. Ovo mu je do sada bila najdulja borba, trajala je više od osam minuta, ali Babić je bio veoma uvjerljiv i dominantan u svim rundama.

Nakon borbe dao je intervju u kojem zapravo uopće nije previše govorio o borbi s Littleom već se u potpunosti posvetio prozivanu Filipa Hrgovića.

“Hrgović se kladio protiv mene i baš mi je drago što je izgubio novac. On je moj sunarodnjak, Hrvat, živimo dva kilometra jedan od drugoga, a on se kladi na Littlea. To samo pokazuje da pojma nema o boksu ni o povijesti boksa. Jako je dobar tehničar, ali protiv mene to nije dovoljno. Ring je život. Kad ja uđem u ring, stavljam svoj život na kocku za vas, on to neće učiniti jer je sebičan. Čim se navijači vrate u dvorane, želim borbu s njim”, poručio je Babić.

‘Sanja me i ja ga progonim’

Pitali su ga o njegovu “old school” stilu boksa, a on je to sve opet izvrnuo na Hrgovića. “Ništa ne fejkam, Hrgović je fejker od glave do pete, ja nisam, ja sam stvaran, volim se boriti i zabavljati ljude. Uvijek ću biti takav”, rekao je Babić.

Na koncu su ga pitali hoće li staviti Hrgovića u poziciju da ne može odbiti borbu…

“Već je u toj poziciji, nigdje ne može ići bez da ga pitaju za Savagea. Sanja me. Savage ga progoni, svaki dan. Želim se boriti s njim kad se navijači vrate, da svi vide kako pada. On je fejk, bori se s vrećama za napucavanje, ljudima od 50 godina. Ali sve je OK, volim Hrgovića”, zaključio je Babić.