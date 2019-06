ARKANOV SIN POSVETIO POBJEDU NAD HRVATOM OCU PA IZAZVAO ŽESTOKE REAKCIJE: ‘Dobar si boksač, ali šteta je da nas mrziš…’

Svoju je pobjedu posvetio pokojnom ocu, a tetovaže koje je pokazao na sučeljavanju s hrvatskim borcem zasmetale su mnogima

Srpski boksač Veljko Ražnatović pobijedio je u petak u borbi koja je zaintrigirala regiju. Sin pjevačice Svetlane Ražnatović Cece i preminulog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana pobijedio je hrvatskog borca Petra Mrvalja u Beogradu te tako ubilježio svoju sedmu profesionalnu pobjedu u sedam borbi.

SRBI SU ODUŠEVLJENI ZBOG NOKAUTA ARKANA MLAĐEG PROTIV NAŠEG PETRA: ‘Odvalio je Hrvata, a onda je uzviknuo; ‘Ovo je za tatu’

Svoju je pobjedu posvetio pokojnom ocu, a tetovaže koje je pokazao na sučeljavanju s hrvatskim borcem zasmetale su mnogima. Jedan od bio je i Ervin Dautović koji mu je na društvene mreže napisao:

“Iako sam iz Zagreba, moram reći da ne namješta mečeve. Dečko je jednostavno dobar u boksu, sviđalo se to nama ili ne. Pošto sam i sam odrastao bez oca, shvaćam da mu fali otac, pa shvaćam i tu njegovu posvetu. Ali, nažalost čini mi se da je ta posveta protiv svih Hrvata. Petar je izgleda predstavljao Hrvatsku. Isto tako, činiš mi se kao stvarno korektan dečko u svojim izjavama i šteta je da nas mrziš. Mržnja je negativna emocija, izbaci to iz sebe. Rat je gotov. Shvaćam da poštuješ svoje, ali proširi malo vidike. Ima nas svakakvih. U svim narodima, ali, ti to već znaš. Dobar si. Nastavi tako. Budi sportaš ispred svega. A mi budimo realni, dečko je dobar. Doći će i teži protivnici pa ćemo vidjeti. Sujeta je dobar motivator pa krenite trenirati. Ali, imajte poštovanja za protivnike. Pozdrav Veljko, čestitam na pobjedi.”

Eskpresan odgovor

Boksač mu je ekspresno odgovorio na taj komentar.

“Brate ne mrzim nikoga. Iskreno i od srca ti ovo govorim. Tko je prema meni dobar ja ću biti deset puta bolji prema njemu. Tko poštuje moju zemlju i moj dom zaslužuje od mene samo jos veći respect. Rat je gotov, mržnju nitko ne širi niti gaji u duši. Iskren pozdrav za Zagreb”, odgovorio je Arkanov sin.

ARKAN JUNIOR U BEOGRADSKOM DEBIJU RAZBIO HRVATSKOG BORCA: Ekspresnim nokautom za 90 sekundi završio meč

Također, Dautović mu je posalo odgovor.

“E pa svaka čast. Shvaćam ja tebe i emocije su tu. Vidi Veljo, poštujemo mi i Srbe i Srbiju. I kamo sreće da se to više sve zaboravi. Iskrene čestitke i sretno. Stvarno si dobar u ovome i svaka ti čast. Pustimo priče”, zaključio je Ervin.

“Hvala ti brate jos jednom od srca”, napisao je Veljko na to.