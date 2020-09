APSOLUTNI MEČ GODINE U UFC-U: Nepobjedivi prvak Adesanya brutalno isprebijao i onda nokautirao favoriziranog Costu

Novozelanđanin nigerijskih korijena, Israel Adesanya obranio je naslov prvaka srednje kategorije i to brutalnim nokautom protiv favoriziranog Brazilca Paula Coste. Adesanyu su mnogi podcijenili uoči ove borbe, odnosno dali su veću prednost Borrachinhi, neporaženoj zvijezdi zastrašujućeg izgleda s nevjerojatnom nokaut-snagom. Ali gadno su se prevarili.

Costa je pao u drugoj rundi i to nakon što ga je Israel pošteno isprebijao u prvoj rundi. Costa se kroz cijeli meč glupirao i provocirao, ali realno nije imao baš nikakvu efektivnu taktiku za Israela, koji je svakako jedan od najboljih defenzivaca u svim kategorijama UFC-a.

Israel je kontrolirao meč od samog početka i niti jednom nije bio ugrožen. Costa zapravo do druge runde nije uspio niti jednom ozbiljnije napasti Israela, a onda kada se konačno odlučio pokušati završio je u nokdaunu. Pogodio ga je Adesanya “overhandom” u područje oko uha i odmah ga ošamutio. Strovalio se Costa zatim na parter, a Israel je odmah skočio i “mountao” ga. Zatim je krenulo klasično bombardiranje i nakon desetak sekundi Costa se više nije mogao braniti i sudac je morao prekinuti meč.

Costi je ovo bio prvi poraz u karijeri i sada je na omjeru 13-1, a Adesanya je apsolutni kralj srednje kategorije i ima savršeni skor od 20-0.

