ANALIZA NET.HR-a: JE LI LUKA PUPEK TALENTIRANI BOKSAČ? ‘Sve što se priča i piše o njemu su gluposti. Ovo je prava istina’

Boksačka priča Luke Pupeka sve se više pretvara u skandal.

Mladi profesionalni hrvatski boksač Luka Pupek (19) prošle je subote u Johannesburgu izgubio od Tanzanca Maonoa Allyja (21) u borbi za WBC-jev “Silver Youth” pojas srednje kategorije. Meč je prekinut u drugoj rundi tehničkim nokautom Maonoa Allyja.

No, više od poraza, u pozadini meča, krije se priča koja se zakotrljala prije godinu dana, kad je Luka u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin u sklopu “Zagreb Boxing Explosion” eventa, koji je tada uživo prenosio i HRT, boksao protiv Francuza Jean-Michela Hamilcaroa i slavio nokautom u sedmoj rundi.

‘Luku se nezasluženo gura na štetu ostalih’

Pokrovitelji te priredbe (snalažljivi promotor Harry Gorian dobio je od WBC organizacije dozvolu da priredbu nazove Memorijalom Joséa Sulaimána i Muhammada Alija) bili su, uz predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, i Mešihat Islamske Zajednice koji je slavio 100 godina priznanja islama. Zbog visokog pokroviteljstva, ovaj sportski događaj prenosile su kamere HRT-a.

U javnosti se istivremeno pojavila priča kako se ovog mladog boksača, inače sina poduzetnika Marija Pupeka, nezasluženo gura na štetu ostalih talentiranih mladih boraca u Hrvatskoj koji su zaslužili pojaviti se na javnoj televiziji prije Pupeka.

U pojedinim medijima pisalo se i o raznim malverzacijama u organizaciji i realizaciji tog meča. Pojedini mediji o Luki Pupeku pišu i u kontekstu predsjedničinog miljenika. Piše se i priča o stvarima koje nemaju puno veze s boksom. Jedni govore jedno, drugi ističu drugo. Radi se samo o tome s kim se razgovara, s ljudima bliskim Luki ili pak onima kojima smeta publicitet koju ovaj mladi boksač ima.

Priču počinjemo s jednim od Lukinih trenera, proslavljenim bivšim hrvatskog boksača Stjepanom Božićem.

“Ne želim kazati kako su pisanja pojedinih medija kriva za njegov poraz u borbi protiv Maonoa Allyja. Nije on izgubio zbog medija. Ali pojedina medijska pisanja itekako su tome kumovala. Nije se uspio isključiti kad je pročitao neke stvari o sebi. Luka je izgubio zbog toga što je njegov protivnik iskoristio njegov trenutak nepažnje i u tom trenutku je bio bolji od njega. Njegov prvi trener Anđelić i ja vidjeli smo kako je Luka jednostavno izgorio od te prevelike želje. Još prije samog meča, u svlačionici se vidjelo da on nije tu. Jednostavno, bio je pod velikim pritiskom. Morate znati da se radi o klincu, ima 19 godina, na leđima je imao preveliki pritisak. Sigurno ga se prerano gurnulo u to sve. Sva ta medijska pisanja o njemu stvara mu još veći pritisak”, kazao nam je Stjepan Božić i nastavio:

Stjepan Božić: ‘Današnje društvo je bolesno’

“Znao je da taj meč gledaju ljudi u Hrvatskoj, njemu dragi ljudi, kao i oni koji ga ne vole. Ja sam s njim sparirao tri, četiri puta, dok još nije bio u formi, i bio je dobar. Ima dobru ‘šljucu’, zna udariti. On je protiv Allyja potpuno zablokirao. Kad smo gledali njegovog protivnika, mislili smo kako neće biti toliko problema. Znate, taj psihološki aspekt igre također ima veliku ulogu u bilo kojem sportu. Također, Luka nikoga za vrijeme borbe nije slušao. No dobro, sve je to škola. No, želim naglasiti jednu stvar. Te i takve priče da se njega gura, da ga predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović favorizira, to su obične gluposti. Pa i meni je Vlada bila pokrovitelj u jednom meču. I što sad to treba značiti, da je mene favorizirao Ivo Sanader?! Dogodilo se to samo zato što je to bio događaj humanitarnog karaktera. Skupljao se novac za bolesnu djecu. I skupio se na kraju. Ovo današnje društvo je bolesno. Poremećene su vrijednosti. Ako imaš dobar automobil, ukrao si ga. Ako imaš zgodnu ženu, ona je sponzoruša. Pa mislim… Žao je i meni što sam se i ja dao uvući u to medijsko kolo, da tako kažem. Definitivno, ubuduće, ako ćemo raditi, onda ću se isključiti iz svega. Imat ću nekoliko ljudi oko sebe kojima ću vjerovati. Ovo ostalo me ne zanima. Ne zanimaju me mediji, portali, komentari, društvene mreže… Nisam još s Lukom razgovarao, u ovim situacijama borca je najbolje pustiti da se ohladi, da se sam otvori. Znam da je razočaran, zatvorio se u sebe, razmišlja što i kako dalje. To je normalno. Mi smo svi uz njega i podržavamo ga u svemu”, istaknuo nam je Stjepan Božić.

Harry Gorian: ‘Napadi nekih medija utjecali su na Luku’

Nakon Stjepana Božića, kontaktirali smo njegovog promotora, spomenutog Harryja Goriana.

“Mnogo je tu bilo problema. Posljednja tri, četiri dana prije meča, kad je trebao imati najveći mir, kad se trebao najviše pripremiti za borbu, do njega su dolazile svakakve informacije. Napadi pojedinih medija, napadi na društvenim mrežama… Sve to je velikim dijelom, čak bih se usudio kazati 70 posto, utjecalo na njegovu izvedbu. Sve što se piše i priča o njemu, o nama, o meni i o Kolindi su nebuloze. Svima bi u Hrvatskoj trebala biti čast što imamo takvog perspektivnog mladog boksača. A da ne govorim o ključnoj stvari, a to je podrška obitelji. Ni Janica, ni Ivica, ni Blanka, niti mnogi drugi uspješni sportaši nikad ne bi postigli ono što su postigli da nisu imali podršku svoje obitelji, svojih roditelja. U bilo kojem smislu”, rekao nam je Gorian i dodao:

“Dobili smo potvrde od nekih renomiranih boksačkih stručnjaka, od trenera Vladimira Klička koji je bio na priredbi, kako se radi o momku koji obećava, koji ima perspektivu. Ali koji još uvijek nije gotov boksač, koji je mlad i još uči. Zato i jesmo išli na juniorsku titulu. Luka se svima svidio. Iza svakog uspjeha hrvatskog boksača koji se borio iz Hrvatske, s hrvatskim znanjem, stoji moje ime. I iza Stjepana Božića, Ivice Bačurina, Asmira Vojnovića i Branka Šobota, pa čak sam u dobrom dijelu sudjelovao u karijeri Željka Mavrovića i pomagao mu. Ima tu još imena poput Ivane Habazin, a da ne govorim o kickboxu. Zahvaljujući tome što sam im omogućio da dođu do titula, pružio sam im mogućnost da odrade svoje sponzore, da zarade više novca i da budu na televiziji. To što nisu neki uspjeli, to je isključivo problem njih i njihovih timova koliko su oni zanimljivi medijima. To znači da Luka Pupek, kao mladi boksač, je interesantan medijima. Sve je to bilo ponuđeno i drugim boksačima, ali njihov je problem što to oni nisu iskoristili. To je trn u oku nekima koji ne mogu postići ono što Luka ‘uživa’. HTV ni centa nije platio za ovaj prijenos. Ni centa. Platili su svoje tehničke troškove. Međutim, televizijska prava, sve sam to ja ispregovarao da se ne plati. Luka ima logistiku, jak tim ljudi, a na to su ljubomorni oni koji to nemaju. Hrvatski jal, totalna zavist i zloća pojedinih medija, pojedinih ljudi u tim medijima, pa čak i pojedinih boksača, svi su se oni deklarirali protiv Luke i nas. I onda u Zagrebu i sad. Sve je to umreženo. To su neistine, to je sve šljam od pisanja. U Hrvatskoj Luka nema što tražiti, najbolje bi bilo da ode negdje van. Da uzme državljanstvo neke druge zemlje, primjerice Njemačke. Što se tiče tog famoznog eventa koji se prije godinu dana održao u Zagrebu, u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin u sklopu ‘Zagreb Boxing Explosion ‘eventa’, mogu samo kazati kako je ta priredba ponuđena i drugim hrvatskim boksačima, da budu dio te iste priče i da budu na HTV-u, između ostalog i Ivici Bačurinu. Međutim, zbog nedostatka sredstava svakome je ponuđeno da sa svojim sponzorima financira svoju borbu. Da skratim, i ostalima se ponudilo ono što se ponudilo Pupeku, ali ostali boksači to nisu iskoristili”, naglasio je Harry Gorian koji tu nije stao:

‘Luka mora naći snage vratiti se još jači’

“Sad je sve na Luki. Mora naći snage da se vrati još jači nakon svih tih napada. Jer, cilj tih svih napada na njega je da se on više ne bavi boksom. Jer drugačije ga ne mogu zaustaviti. To su sve stvari koje nemaju mnogo veze s boksom. Moramo gubiti energiju i živce oko stvari koje ne rješavaju ništa. Znate li vi da su mene pokušali fizički zaustaviti, ubiti? Svašta su pokušavali. A danas sam tu gdje jesam. Mogu slobodno reći da u profesionalnom boksu, ovdje u Hrvatskoj, nitko ne može napraviti ništa mimo mene”, rekao nam je Harry Gorian i osvrnuo se na samu borbu, ili se bar pokušao osvrnuti na nju.

“Bio je to nenadani nokaut. Luka je bio odlično pripremljen za borbu, dobro je počeo prvu rundu. No, za jednog mladog boksača poput njega koji ima samo 19 godina, bio je pod iznimno velikim stresom. Ne zbog samog meča, nego zbog pisanja pojedinih medija. Jer, takav pritisak medija, negativan pritisak na jednog mladog boksača koji se bori i odriče i maksimalno je posvećen ovom sportu, velikim je dijelom utjecao na ovakav njegov rezultat, koji smo vidjeli u Johannesburgu. Luka je pristao na meč na tuđem terenu. Imali smo i nadmorsku visinu koja je jednim dijelom možda mogla utjecati na ishod meča. Luka u glavi nije bio čist jer je bio previše opterećen s tim napadima u Hrvatskoj gdje, koji god rezultat da je ostvario, ne bi zadovoljio sve te medije. Htio je pobjedu. U drugoj je rundi htio riješiti borbu u svoju korist, ušao je u tučnjavu, dobio taj udarac koji mu je poremetio stabilnost. Brojalo mu se, bilo je sve u redu. Onda je sudac napravio pogrešku u ringu jer nije vidio da je boksač ošamućen kad je ponovno počela borba. Luka nije bio koncentriran, dezorijentiran je ušao u meč i završilo je tako kako je završilo. Sa sportske strane, to nije tragedija”.

Mario Pupek: ‘Luki nije lako’

Čuli smo se i s Lukinim tatom Marijom Pupekom, koji nam je kazao sljedeće:

“Nisam s Lukom razgovarao. Pustio sam ga da se odmori. Nije mu lako. Imao je i pritisak prije borbe. Mi smo svi uz njega. On je jak. Kako on odluči što će i kako će dalje, tako će i biti. Sve je još svježe. Rane su friške. Da je razočaran svime, to je. Ali što će i kako će odlučiti, to ne znamo. Možda će biti još uporniji, tko zna. Ja vjerujem da će biti. Dogovor u kući je bio da ga ne gnjavimo, da mu damo vremena. Neka se dobro odmori pa ćemo vidjeti”, kratko nam je kazao Mario Pupek, koji nam se javio s poslovnog sastanka.

U duhu objektivnog novinarskog izvještavanja, odlučili smo kontaktirati i drugu stranu, koja kritizira Luku Pupeka, odnosno koja se ne slaže s Lukinim “putem prema osvajanju nekakvih titula”, kako je to na svom Facebook profilu napisao novinar portala Dnevno.hr Marin Vlahović, koji nam je u razgovoru kazao sljedeće:

Marin Vlahović: ‘Luka Pupek netalentiran je za boks’

“Dobro, u redu, neka tim Luke Pupeka radi što hoće. Gurajte svoju priču koju već gurate. Ali nemojte očekivati da to neće biti podložno javnoj kritici. Ne možete reći da to ne utječe na druge, jer naravno da utječe. Zato što se na ovaj način šalje pogrešna slika o boksu. Ne govori se o pravim boksačima, zato što se dezinformira javnost i daje lažno stanje i slika šampiona. Takam je boksao prije Joshue s Bačurinom. U Poljskoj ga je u posljednjem meču gledala valjda cijela država, a to nigdje nije izašlo u medijima. Možda u jednom borilačkom. Poanta priče je da je taj Bačurin pobijedio šampiona iz Litve Mairisa Briedisa, bivšeg svjetskog prvaka koji je sad izgubio podijeljenom odlukom sudaca od Ukrajinca Oleksandra Ušika, a o tome se ništa ne zna. Prije Ukrajinca, Briedisa je jedini tukao Bačurin. Pa se o tome ništa ne zna. U razgovoru sa stručnom boksačkom javnosti i ljudima koji se razumiju u ovaj sport i tu ekipu, došao sam do određenih spoznaja i zaključaka”, naglasio je Vlahović i dodao:

“Znam i kako funkcioniraju te ljestvice, kako se skupljaju bodovi, na koji se način može doći do nekih skorova i mečeva koji se nisu dogodili. To ne tvrdim u Pupekovom slučaju, on je to odradio. Ali zna se koji borci žive od odrađivanja mečeva bez da pobjeđuju. Problematično je u Lukinom slučaju to što su ga na početku karijere neki klubovi zvali na sparinge, a on na tim sparinzima nije sudjelovao i nikad nije bio dio tog amaterskog boksa. Nego je to nekakva privatna ideja koja je, ruku na srce, legitimna. Ondje gdje je problem nastao je taj prijenos na HRT-u, pozornost koju je dobio, a koja stvara lažnu sliku o sportu. Ako se njega u javnosti predstavlja kao budućeg svjetskog prvaka, za što nema, realno, nikakvog temelja, onda se nekom drugom uzima medijski prostor. Ne radi se tu o zavisti. Javni prostor i mediji moraju imati neku odgovornost. Ne mogu ja predstaviti lažnog doktora i njega promovirati putem medija, umjesto da razgovaram s ozbiljnim kirurzima. Onda ja zanemarujem struku u korist nekog tko se predstavlja za nešto što nije. Luku Pupeka se predstavlja kao budućeg svjetskog prvaka, a on je netalentiran za ovaj sport. On nema niti jednu karakteristiku boksača, karakteristiku koja ga može napraviti boksačem. To je strašno. On nema ništa. Sve je isforsirano kad je riječ o njemu”, daje do znanja Marin Vlahović.

Marko Petrak: ‘U Hrvatskoj ima mnogo važnijih boksača’

Nazvali smo i glavnog urednika Fight Sitea Marka Petraka da nam također prokomentira “slučaj Pupek”. Evo što nam je poručio.

“Mislim da posljednji Lukin meč i općenito ta karijera nisu vrijedni moga vremena i komentiranja. Tako da bih sebe izostavio iz toga. Želim samo naglasiti jednu stvar. U Hrvatskoj ima mnogo etabliranijih i važnijih boksača, boraca, sportaša općenito kojima treba pridavati važnost. Za ovo jednostavno nemam vremena”.