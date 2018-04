AMERIKANCI SE DIVE MIOČIĆU: ‘Polovicu svog vremena troši na spašavanje života, drugo polovicu na to da ih gotovo pa i uzima’

Trebao bi biti najopakiji na svijetu, a on je tako normalan

Započinjući tekst o Stipi Miočiću opisujući njegova uživanja u košnji trave i ispijanju hladnog crnog vina, autor New York Posta navodi da bi apsurdno bilo povlačiti paralelu između tih dviju stvari no i dodaje da je najjači teškaš UFC-a i sam po sebi ‘skup elegantno uravnoteženih kontradiktornosti’.

Po definiciji bi UFC-ov teškaški prvak, nastavlja se objašnjavati, trebao biti najopakiji čovjek na svijetu, ali Miočić na da nikome ne predstavlja prijetnju, on svoju energiju usmjeruje prema drugima. ‘Njegovo je srednje ime požrtvovnost’, poentira autor podsjećajući da se američki MMA borac hrvatskog porijekla podređuje svima bilo kao bolničar-vatrogasac, bilo u obitelji.

Zahvala trenerima i njihovim suprugama

Druga je stvar kad je nasuprot njega suparnik-borac.



“Ne bih bio ovdje da nije mojih trenera. Oni su uložili vrijeme i trud u mene, žrtvovali se mnogo, ostavljali svoju djecu kod kuće… uvijek su uz mene. Njihove se supruge nikad ne žale, shvaćaju. Moram im zahvaliti, nevjerojatne su žene što dozvoljavaju mojim trenerima da idu sa mnom. Mi smo dobro podmazan stroj, šalimo se, volimo i smijemo”, kaže Miočić.

‘Polovicu svog vremena on troši na spašavanje života, drugo polovicu na to da ih gotovo pa i uzima. Svjestan je prvak proturječnosti svoja dva svijeta, ali svjesno se opredjeljuje na ono što ih povezuje.’

Ključ je u mirnoći

A povezuje ih mirnoća jer u onome što radi, bilo kao borac, bilo kao vatrogasac i bolničar on si paniku ne smije dozvoliti.

Izvor podsjeća da je Miočić slavio u posljednjih šest borbi od čega i u rekordne tri obrane naslova prvaka, hvali se njegova konzistentnost i prihvaćanje opasnosti. Sam borac objašnjava potom da samo trenutak može odlučiti o tome jeste li pobjednik ili poraženi. Ipak…

“Ne možete o tome brinuti, morate izaći i boriti se. Ja to radim razmišljajući da ću ili pobijediti ili će me uhvatiti i poslati na spavanje. To sam izabrao i to shvaćam”, zaključuje UFC-ov prvak u kategoriji teškaša.