‘Je li to netko namjerno, je li CIA reagirala, ili netko treći, ja još ne znam’

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip El Animal Hrgović (8-0-0, 6 nokauta) u utorak je gostovao na RTL Televiziji, nakon svoje osme pobjede u profi vodama, ovog puta protiv iskusnog 38-godišnjeg Amerikanca Gregoryja Corbina u Oxon Hillu nedaleko od Washingtona. Dogodilo se to proteklog vikenda, a u toj borbi boksač iz Sesveta za 60 sekundi je nokautirao svog suparnika, te tako na najbolji način debitirao u Americi. Uz to, sačuvao je i lice od masnica za vjenčanje nadolazećeg vikenda, baš kako je i obećao. Iduće subote boksač Filip će oženiti svoju dugogodišnju djevojku Marinelu Čaju.

‘Drago mi je da sam na ovaj način predstavio Hrvatsku u SAD-u’

“Drago mi je da sam na ovaj način predstavio Hrvatsku u SAD-u. Mislim da je sve prošlo jako dobro”, rekao je Hrgović te dodao kako ga sada zanimaju samo najbolji boksači za buduće mečeve…

“Najbolji sam kada su najveći pritisci na meni. Spreman sam na sve i zanimaju me samo najbolji. Iako imam samo osam mečeva, spreman sam ući u ring sa svima koji su u samom vrhu. Jedino tako ću izvući najbolje od sebe. Najbolji sam kada su najveći pritisci na meni i kada su preda mnom najopasniji ljudi”, kazao je Hrga i na pitanje da se 33-godišnji Britanac Joe Joyce, od kojeg je 2013. godine izgubio na bodove u WSB-u, spominjao kao njegov budući protivnik, Hrgović je rekao da je on “veliko ime” i “jako dobar borac”…

‘Što se mene tiče, može! Dogovorite sutra Joycea’

“No, nas dvojica smo na početku profesionalne karijere i ne znam koliko ima smisla da se nas dvojica borimo u ovoj fazi karijere. Ta borba bi bila realnija kada obojica odradimo još četiri, pet ili šest mečeva. Što se mene tiče, može! Dogovorite sutra i ja sam spreman. No mislim da moj promotor to baš i neće pozdraviti”, kazao je Hrgović.

Na opaske da je dosta samouvjereno ušao u ovaj dio karijere, a da je sada uoči meča s Corbinom ima drugačiji pristup u kojem je pjevao i prijetio na vaganju, rekao je da u boksu “moraš biti samouvjeren”.

“Uvijek sam samouvjeren i bez toga sav rad pada u vodu. Ne možeš pobjeđivati, ako ne vjeruješ u sebe i manje ti znači sva tehnika, snaga i kondicija”, kazao je Hrgović.

‘Želim osvojiti to zlato koje nisam uspio osvojiti u Riju’

Rekao je da mu je i dalje želja da nastupi za Hrvatsku na Olimpijskim igrama.

“Želim osvojiti to zlato koje nisam uspio osvojiti u Riju”, kazao je Hrgović. “Želja je tu, no i dalje sam pod suspenzijom Hrvatskog boksačkog saveza i treba vidjeti s čelnicima hrvatskog boksa žele li zlato u Tokiju”, kazao je Hrgović.

Rekao je da još ne zna zašto protiv Corbyna nije izašao uz pjesmu Marka Perkovića Thompsona “Geni, geni kameni”, nego uz techno bezvremenski hit Darudea “Sandstorm”. To ga je naljutilo, jer je poznato koliko Hrgović voli tu pjesmu, koliko mu je bitan nacionalni zanos, poput pravog domoljuba, Hrvata koji prima udarce, između ostalog, i za svoju domovinu, navijače, naciju, zastavu Hrvatske i hrvatski boks kao takav…

“Ja sam nekoliko puta rekao promotoru i organizatorima rekao da ulazim na tu glazbu, no to se nije dogodilo. Je li to netko namjerno, je li CIA reagirala, ili netko treći, ja još ne znam. Žao mi je što se hrvatska pjesma nije orila nekoliko kilometara od Bijele kuće”, zaključio je Hrgović.