ALEN BABIĆ ZA NET.HR: ‘Želim Hrgovića slomiti u ringu. Bit će hunted by Savage. Sreli smo se u jednom restoranu, dođe tip meni…’

Razgovarali smo s Alenom Babićem (29) nakon pobjede nad Shawndellom Wintersom

Jedan od najboljih hrvatskih teškaša Alen The Savage Babić protekle je subote stigao do četvrte pobjede u profesionalnoj karijeri nakon što je na boksačkom eventu u Brentwoodu u drugoj rundi nokautirao Amerikanca Shawndella Wintersa.

Babić je nastupio u uvodu priredbe čiji je vrhunac bio obračun Dilliana Whytea i Alexandra Povetkina za privremeni WBC naslov svjetskog prvaka.

Skor na renkingu prema BoxRecu

Divljak je dominirao od samog početka. Prije nokauta dva puta je rušio suparnika, da bi sudac poslije trećeg, nakon dvije minute i dvadeset sekundi druge runde odlučio da je gotovo. Lijevim kratkim krošeom Amerikanca je poslao na tlo… Više o tome pročitajte – OVDJE.

Uvjerljiva pobjeda u najvećem meču dosadašnje karijere donijela je Alenu Babiću i najveći skok, kako po pitanju popularnosti, tako i reputacije te rankinga.

Pobjedom nad Wintersom skupio je dovoljno bodova da skoči čak 146 pozicija na BoxRecu te je sad 71. teškaš svijeta. Jednu poziciju ispod njega nalazi se upravo Shawndell Winters. Također, ovim je trijumfom postao treći najbolje rangirani hrvatski teškaš na spomenutoj ljestvici. Filip Hrgović je na 21., a sjajni Splićanin Petar Milas na 48. mjestu… Javio nam se Babić iz Zagreba u ponedjeljak negdje malo prije podneva kako bi svoje dojmove podijelio za Net.hr…

‘Želim, težim odmah nokautirati suparnika. Volim taj old-school boks’

“Da vam budem iskren, malo je bilo onih koji su vjerovali u moju pobjedu protiv Shawndella Wintersa koji je ipak slovio kao favorit. No, moj trener, ekipa oko mene i ja osobno znali smo da će tako biti, što će se dogoditi. On je bio veliki favorit zbog tog iskustva, ali on i ja imamo drugačiji stil boksa. Svi se nešto ispipavaju, gledaju, dok mene uopće ne interesira, ja težim odmah nokautirati suparnika. Nije me uopće zanimalo što mi on ima za ponuditi. Ušao sam u ring, odradio svoj posao. Volim taj old-school boks i ne znam u kojem se trenutku to promijenilo, kad je uopće boks otišao u tom lošem smjeru. Prije su bile puno bolje borbe, zanimljivije, jer se išlo od prve sekunde, bez kalkuliranja. Lijepo je kad se umoriš, nema ništa loše u tome, mogu boksati i mrtav umoran. Nije mi nikakav problem boksati deset ili petnaest rundi. Ma koliko treba. Kad sam stavio rukavice na ruku i osjetio da su opasno male, odmah sam znao da ovaj neće preživjeti dugo. Znači, rukavice su bile bolesno male. Čim smo ih Leo i ja vidjeli, odmah smo znali da to nema šanse da ide u treću rundu ili dalje”.

Alen Babić nam je otkrio kako Shawndell Winters nije niti malo bezazlen boksač.

‘Pogodio me jednom i ti dobro, baš me zakačio osjetio sam fino. Stresao me’

“Ma nije, pogodio me jednom i ti dobro, baš me zakačio osjetio sam fino. Stresao me, tako da ima snage u rukama, im dobar direkt, sve dobro, samo što ja nisam igrao tu igru. Da sam prihvatio njegovu igru u ringu, to bi me odvelo u krivom smjeru. Kao što sam rekao to već sto puta, mene to apsolutno ne zanima, nikakva sudačka odluka, niti me zanima nadigravanje. Ništa”.

Nakon meča je u razgovoru za Sky Sports prozvao Filipa Hrgovića.

“Jedan momak mi prolazi kroz glavu. On je iz moje domovine. Filip Hrgović. Prozivao me. On mi se ne sviđa. Želim se boriti s njim. Hrgović me je napadao i vrijeđao nekoliko puta, a ja to ne zaboravljam. Bili smo se vidjeli u restoranu prije par mjeseci. On me je tada pitao što se to piše u medijima. Pitao sam ga što želi, a on me je pitao zašto govorim o njemu. Rekao sam da mogu govoriti što želim i da ne može ništa protiv toga. On mi je rekao tada kako sam 1500. boksač svijeta. Sada sam Top 60, što sad? Mogu li ga sad dobiti?”, dodao je prošle subote Alen Babić koji ga je tom izjavom izazvao na borbu.

Kad smo ga upitali za to, rekao nam je:

Nakon borbe izazvao Filipa Hrgovića

“Naravno da jesam. Znate, tko god je meni loše nešto napravio, ja mu to vratim deset puta gore. Tko god je meni dobro napravio, ja mu vratim 100 puta bolje. Hrgović mi je ostao u lošem sjećanju zbog svih loših stvari koje je o meni govorio, a o čemu se pisalo i u medijima. Baš je tip svašta govorio, ružno i podcijenjivački. Radio je baš ono što ne smije. Sad će biti hunted by Savage. Sad ga lovim i ne može mi pobjeći”.

Po prvi put je Alen Babić uživo, na ovako velikoj sceni, pred svjetskom boksačkom javnosti prozvao svog nekadašnjeg timskog kolegu i sparing partnera u BK Leonardo. Tako se stvorilo rivalstvo između ova dva boksača koja će zasigurno dati na cijeni samom meču, ako do njega dođe, a to je ono što se sviđa promotorima, u ovom slučaju Eddieu Hearnu.

“Zato ja to non stop i govorim. Jer to želim. On se čitavo vrijeme ponašao kao da ja njega nisam dostojan. To je ta njegova glupa priča, on je najbolji na svijetu, nitko njega ne može pobijediti. Eddie Hearn je moj fan, tako da i to treba shvatiti, on je moj fan više nego njegov, tako da će se ta borba sigurno dogoditi ako budem htio, a želim da se dogodi”.

Posljednjih mjeseci, nakon određenih trzavica između Hrgovića i prije svega njegovog bivšeg trenera Leonarda Pijetraja, krenula su lagana podbadanja pa prepucavanja, a sve je kulminiralo nakon otvorene prozivke. Upitali smo, stoga, Babića je li Hearnu naglasio koliko želi s borbu s Hrgom, je li mu već počeo stvarati svojevrsni pritisak oko toga?

‘Hrgović mi se uopće ne sviđa’

“Pitao je on mene što mislim o Hrgoviću, rekao sam mu da ne mislim ništa. Ne sviđa mi se uopće dečko i želim ga slomiti u ringu. I to je to. A ovo za restoran… Sreli smo se bili u jednom restoranu za vrijeme onog slučaja s Milunom i nastupom u kvalifikacijama za OI. Onda je on meni došao što ti ovo ono, onda sam ja njemu što ti i tako, malo smo tada zaoštrili odnose. Naša borba bi dobila na marketinškoj vrijednosti, ima sve ono potrebno za to, boks je takav sport. Mislim da nikad u profesionalnom boksu kod nas nije bilo takvog rivalstva kao što je sad između mene i Hrgovića. On me najviše podcijenjuje, a to je moje gorivo. To ne volim. Kad uđem u ring s njim, ne znam što će biti, živa eksplozija. I Shawndell Winters me podcijenio i eto, izdržao je dvije runde”, zaključio je Alen Babić.