AKO VAM JE MIOČIĆ – CORMIER BIO SPEKTAKL ŠTO KAŽETE NA OVO? UFC ‘sređuje’ gangsterski okršaj koji će rušiti rekorde

Ako je meč praktički ‘good guysa’ Miočića i Cormiera bio hit, kakave će onda razmjere poprimiti ‘hype’ oko ove borbe

Još se nisu niti slegli svi dojmovi oko posljednje UFC-ove priredbe, a već su počele spekulacije oko borbe koja bi mogla podići prašine možda i više nego ona kontrovezna Khabibova i McGregorova. Naime, na UFC 241 priredbi u kavez se vratio možda i najomiljeniji ‘bad guy’ te promocije, Nate Diaz. Diaz se vratio nakon tri godine izbivanja pobjedom protiv Anthonyja Pettisa. Slavio je odlukom sudaca, ali nakon meča uslijedio je pravi ‘show’.

Počele provokacije

Diaz je odmah počeo zazivati ime svojeg sljedećeg protivnika, a riječ je o Jorgeu Masvidalu.

“Odlično je vratiti se u oktogon. Nisam se borio tri godine zato jer su svi grozni, ali sad imam ‘pojas’ za braniti. Jorge Masvidal je imao odličan zadnji meč. Poštujem ga, ali u ovoj igri nema više ‘gangstera’ osim mene i njega. Znam da je ‘gangster’, ali nije ‘gangster’ sa zapadne obale”, rekao je Diaz nakon meča i bacio rukavicu u lice inače vrlo temperamentnom Masvidalu.

White odobrava

Situaciju, kao i meč s Pettisom odmah je komentirao i Dana White, šef promocije. “Nate Diaz izgledao je sjajno. Kad ste pogledali tu borbu na papiru prvo ste se upitali kako će Diaz savladati Pettisa? Mislio sam da će mu Pettis uništiti prednju nogu, tako je zapravo i krenuo. Nakon prve runde Natea se činio potrošen, a onda je odjednom ušao u drugu rundu tako da je preokrenuo borbu, borba je postala onakva kakvom ju je on želio. Vratio se nakon tri godine i savladao je Pettisa koji je par posljednjih borbi izgledao sjajno, izuzetno impresivno”, kazao je White i potom rekao ključnu stvar.

“Nate je sad onaj koji podiže našu vrijednost kompanije, on je taj ‘needle mover'”, veli White i time jasno naznačuje kako Diaz sada bira s kim će se boriti, a on je kako se čini već odabrao.

Gangsteri

Još nije poznato hoće li i kada biti meča, ali bit će to pravi gangsterski okršaj. Obojica imaju tu uličnu primijesu u borbi, znaju biti nepredvidljivi, imaju eksplozivnost i nevjerojatno su izdržljivi. Kod Diaza se još osjeti kako mu nedostaje rundi u kavezu, ali do sljedeće borbe se stigne pripremiti i odraditi dobar kamp, dok Masvidal tek treba doći na vrhunac. Podsjetimo, Masvidal je u posljednjoj borbi spektakularno koljenom u glavu nokautirao Bena Askrena i to gotovo u prvoj sekundi borbe.

Bilo kako bilo, ako je meč praktički ‘good guysa’ Miočića i Cormiera bio hit, kakave će onda razmjere poprimiti ‘hype’ oko borbe Masvidala i Diaza. Epske možda, a možda padne i koji rekord u gledanosti?