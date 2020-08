Sljedećeg vikenda, u noći sa subote na nedjelju, na rasporedu je UFC-ov meč godine, završetak napete trilogije između dvojice ponajboljih teškaša svih vremena, Stipe Miočića i Daniela Cormiera. Miočić će po treći put za redom u kavez s Cormierom nakon što je u prvom meču izgubio pojas i zatim ga godinu dana kasnije vratio.

Miočić u meč ulazi kao branitelj naslova prvaka teške kategorije i titule najopakijeg borca na svijetu prema UFC-u, ali kao i u prethodna dva meča neće imati nimalo lak posao.

Coach: Cormier vs Miocic winner will be offered a ‘big money’ heavyweight fight against Jon Jones https://t.co/BTIfrcE9nl

— Bloody Elbow (@BloodyElbow) August 10, 2020