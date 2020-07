KLOPPU IZ NJEMAČKE STIGLE IZVRSNE VIJESTI: Ovo će mu olakšati transfer zvijezde s kojom će Liverpool izgledati zastrašujuće

U njemačkom prvaku Bayernu odlučili su da će privhvatiti ponudu u iznosu od 30 milijuna eura za svojeg nogometaša Thiaga Alcantaru, koji je na meti engleskog prvaka Liverpoola, javlja Sport Bild.

KLOPP U LIVERPOOL ŽELI DOVESTI ZVIJEZDU BAYERNA: No sve bi moglo propasti zbog jedne stvari

To je izvrsna vijest za engleski klub jer je Bayern prvo za 29-godišnjeg Španjolca tražio traži oko 40 milijuna.

Bayern have decided internally that Thiago will be allowed to leave with an offer of at least €30m [@SPORTBILD] pic.twitter.com/fJFT1oaHMK

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 28, 2020