KLOPPA POSLIJE ŠOKANTNOG PORAZA UZNEMIRIO JEDAN PODATAK: ‘Pa oni su dobili više penala u dvije godine, nego ja u pet i pol’

Nogometaši Southamptona šokirali su na svom St. Mary’s stadionu vodeći Liverpool svladavši aktualne prvake Engleske s 1-0 (1-0). Pogodak vrijedan tri boda postigao je Danny Ings odlično izvedenim lobom već u 2. minuti utakmice.

Koliko god se trudili, izabranici Juergena Kloppa nisu uspjeli doći do izjednačujućeg pogotka te su drugu utakmicu zaredom ostali bez postignutog gola, a u posljednje tri utakmice osvojili su svega dva boda.

Unatoč tome ostali su na vrhu ljestvice s 33 boda, koliko ima i drugoplasirani Manchester City, ali ‘građani’ imaju i utakmicu manje. Treći je Leicester s 32 boda. Southampton je na šestom mjestu, u skupini momčadi od četvrte do sedme pozicije koje imaju po 29 bodova.

🗣️ Jürgen Klopp: "Manchester United had more penalties in two years than me in five and a half years – but we have no excuses for the performance." Do you agree with Klopp?🤔 pic.twitter.com/FnOjf3nsFr — MSportOfficial (@MSportOfficial) January 5, 2021

“Razočaravajuće je što smo od samog početka bili loši. Pritom ne mislim samo na primljeni gol. Općenito je bilo loše. Čestitam Southamptonu, zaslužili su ovu pobjedu. Igrali su onako kako se očekivalo od njih, nije bilo iznenađenja, ali zato smo mi izgledali iznenađeno. Morali smo bolje”, izjavio je Jurgen Klopp poslije utakmice.

On Penalties in PL, Klopp said: "Since Ole, #mufc had more penalties in 2 years than he received in 5 & half years at Liverpool." Liverpool (JK): 30 awarded.

Man Utd (OGS): 27 awarded. Maybe have players that receive to feet in the box instead of whipping 100 crosses/hr. #MUFC — Abdel Rahman (@AbdelBeheri) January 5, 2021

Imate na terenu neke fantastične igrače, ali nisu bili spremni od početka. Istina, bio je penal na Sadiju Maneu, bila je i ruka. Nije to opravdanje za lošu igru, ali ako imate šansu da osvojite bod, trebali bi ga osvojiti. Nakon ovog moramo reagirati. Ako još netko kaže da Sadio Mane olako pada, to je najveća šala na svijetu. On se trudi stajati na nogama. U dvije situacije druge momčadi bi dobile penal. Ta ruka, ne znam tko će mi to objasniti”, dodao je pa je usput bocnuo najvećeg rivala Redsa.

“Čuo sam da je Manchester United dobio više penala u dvije godine, nego ja u pet i pol godina. Ne znam je li to moja greška i kako se to dogodilo. No nema isprike, moramo biti bolji”, poručio je Klopp, čija će momčad u idućem kolu 17. siječnja na Anfieldu ugostiti upravo United.