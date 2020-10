Čini se da bi se Klopp mogao suočiti s krizom u obrani

Stoper engleskog nogometnog prvaka Liverpoola i nizozemske reprezentacije Virgil Van Dijk morat će na operaciju desnog koljena koje mu je ozlijeđeno u subotnjem gradskom derbiju protiv Evertona, potvrdili su u nedjelju iz njegovog kluba.

“Liverpool može potvrditi da će Virgil Van Dijk ići na operaciju koljena koje mu je ozlijeđeno tijekom subotnjeg remija 2-2 kod Evertona. Središnjem braniču su oštećeni ligamenti nakon starta vratara Evertona Jordana Pickforda u sedmoj minuti utakmice na Goodison Parku”, priopćili su iz Liverpoola.

Neoprezan start vratara Evertona i engleske reprezentacije razljutio je trenera Liverpoola Juergena Kloppa koji je bio prisiljen vrlo rano zamijeniti svog najboljeg obrambenog igrača. Iz Liverpoola nisu priopćili koliko će dugo trajati oporavak 29-godišnjeg nizozemskog reprezentativca.

U ponedjeljak je oka stigla još jedna loša vijest za Rede. Naime, ozlijedio im još jedan stoper Joel Matip. On je snimljen na ulasku u bolnicu poslije utakmice . Mirror piše kako je zaradio neugodan udarac, ali navodno nije ništ aozbiljno. Međutim navijače je uhvatila panika je rbi se trener Jurgen Klopp mogao suočiti s krizom u obrani.

Joel Matip underwent a scan on Saturday after complaining of discomfort in a leg muscle after the derby. Nothing major but will continue to be assessed ahead of Ajax away in the CL on Wednesday night. #LFC — James Pearce (@JamesPearceLFC) October 19, 2020

Zbog toga su se mnogi na Twitteru sjetili hrvatskog braniča Dejana Lovrena. Vareni je ljetos napustio Anfield nakon šest godina i prešao u ruski Zenit. Neki misle da je to bila pogreška jer klub nije osigurao adekvatnu zamjenu. Također, mogu se naći i poruke da ga u siječnju dovedu natrag na posudbu.

