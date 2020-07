KLOPP U LIVERPOOL ŽELI DOVESTI ZVIJEZDU BAYERNA: No sve bi moglo propasti zbog jedne stvari

S Bayernom je osvojio sedam njemačkih naslova prvaka, četiri Kupa, tri njemačka Superkupa i jedno klupsko svjetsko prvenstvo

Španjolski veznjak Thiago Alcantara (29) sve je bliže prelasku iz Bayerna u Liverpool, prenosi njemački Bild.

KAKO JE MODRIĆ DONIO REALU NOVI NASLOV: Teško da ste sve ovo mogli zapaziti u TV-prijenosu – ‘On je kao smetlarski kamion’

Bild tvrdi da trener engleskog prvaka Jurgen Klopp želi Španjolca u svojim redovima, ali dva kluba još nisu pronašla zajednički jezik u vezi s visinom odštete.

Navodi se kako je Liverpool spreman platiti najviše 25 milijuna eura, dok Bayern traži oko 40 milijuna eura za 29-godišnjaka.

Thiago wants to leave Bayern and join Liverpool. Jürgen Klopp has internally approved the signing. Thiago and Liverpool already have an agreement. Fee is the remaining hurdle. Liverpool only want to pay €25m while Bayern want around €40m to be active again on the market [Bild] pic.twitter.com/q78FH9MCXq

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 16, 2020