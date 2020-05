JEDAN HRVAT ODLAZI S ANFIELDA DRUGI DOLAZI: Klopp među Vatrenima pronašao savršenu zamjenu za Lovrena?

Dejan Lovren je na meti drugih klubova koji bi ga htjeli imati u svojim redovima, a najviše se spominjao interes talijanske Rome

Tridesetjednogodišnji hrvatski reprezentativac Domagoj Vida na meti je engleskog velikana i prvaka Europe Liverpoola, pišu turski mediji koji tvrde da trener Redsa Jurgen Klopp jako želi dovesti Vatrenog na Anfield te da su njegovom klubu Bešikatašu nakon Svjetskog prvenstva 2018. godine već poslali nekoliko ponuda. Prema pisanju Fanatika i A Spora one su bile u vrijednosti od otprilike 30 milijuna eura. No, kako je već dobro poznato, do transfera u posljednje dvije godine nije došlo.

Status zamjene

Sada se ponovno pojavila vijest o interesu Liverpoola za Vidu, a objavio ju je treći turski medij – Yeni Asir.

Klopp prema toj priči navodno želi dovesti iskusnog braniča koji bi bio rezerva za Virgila Van Dijka i Joea Gomeza, a izbor je pao upravo na Domagoja Vidu.

Branič na odlasku

Vida bi stigao na Anfield kao zamjena za drugog Vatrenog, Dejana Lovrena, koji bi trebao otići iz kluba u sljedećem prijelaznom roku.

Lovren je na meti drugih klubova koji bi ga htjeli imati u svojim redovima, a najviše se spominjao interes talijanske Rome.