KLOPP SIPAO OPTUŽBE NA RAČUN NEYMARA I PSG-A: ‘Pa zbog njih smo izgledali kao mesari. To nije bio nogomet’

U derbiju večeri nogometne Lige prvaka PSG je na Parku prinčeva pobijedio Liverpool sa 2-1.

Trener Liverpoola Jurgen Klopp bio je izrazito kritičan prema igračima PSG-a nakon što je njegov Liverpool izgubio na Parku prinčeva čime su doveli u pitanje prolazak u drugi krug. Njemačkog stručnjaka posebno je zasmetalo simuliranje zvijezda francuske momčadi, a o tome je progovorio poslije susreta.

Pametna taktika

“Bilo je to pametno od PSG-a i posebno Neymara, ali puno je igrača padalo na travnjak kao da se radi o nečem ozbiljnom. Ponašali su se kao da umiru da bi u idućem trenutku ustali kao da se ništa nije dogodilo. Zbog toga su mogli dobiti žuti karton. Sudac je mogao to napraviti. Svi su padali, to više nije nogomet”, rekao je Klopp, uz napomenu.

"The 500,000 interruptions were a hurdle." 🙄 "Tonight they made us look like butchers!" 👀 The referee had Jürgen Klopp baffled tonight… 🎙 @DesKellyBTS pic.twitter.com/CtA2TWkWeF — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 28, 2018

“Međutim, ne želim reći da PSG nije zaslužio pobjedu. Mi nismo bili dovoljno smireni. Naše odluke nisu bile dobre, ali smo uspjeli zabiti. Bilo je jasno da oni neće u nastavku moći držati isti tempo. Pokušali smo sve”, dodao je.

“Malo nam je otežalo 500 tisuća prekida u drugom poluvremenu. Sudac vjerojatno još uvijek misli da je sve napravio kako treba. Dvije godine zaredom u Engleskoj smo dobili priznanje za fair-play, ali večeras smo izgledali kako mesari. Stalno su bili na zemlji i izgledalo je kao da ih cijelo vrijeme laktarimo. Ako im je to bio cilj, bilo je to onda pametno od njih. No, i sudac je dopustio da se to događa. Osjećamo se glupo. Sada još jednom moramo zazivati Anfield”, poručio je Klopp.