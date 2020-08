KLOPP RADI NA TRANSFERU IGRAČA KOJEG SMATRA IDEALNIM POJAČANJEM ZA LIVERPOOL: Ali i dalje postoji jedan veliki problem

Već se jako dugo piše o mogućem transferu španjolskog nogometaša Thiaga Alcantare iz njemačkog velikana Bayern Munchena u engleski Liverpool.

Thiago je navodno velika želje trenera Redsa Jurgena Kloppa i on želi doću engleski klub, no nejveći problem bi mogla predstavljati odšteta koju Bavarci traže za tog 29-godišnjaka kojemu ugovor istječe sljedećeg ljeta.

Prije par tjedana Sport Bild je objavio da su u Bayernu spremni privhvatiti ponudu u iznosu od 30 milijuna, pto je osjetno manje od oko 40 milijuna koliko su originalno tražili.

No, veliko je pitanje hoće li u Liverpoolu biti spremni platiti i 30 milijuna jer klub trenutno, prema pisanju Sky Sportsa, ne traži pojačanja u veznom redu.

S druge strane, talijanski novinar i stručnjak za transfere Fabrizio Romano javlja kako Klopp i Thiago već dugo razgovaraju i da Španjolac svim silama ćeli doći na Otok, ali da najveći problem za Liverpool predstavlja visina odštete, koja i dalje iznosi 30 milijuna eura.

Thiago and Klopp have been in talks for weeks now. Thiago sees Liverpool as a dream club. Liverpool in his mind is perfect, he is pushing for a move but Bayern want €30m to sell this summer. Other clubs than Liverpool also consider Thiago as a good opportunity [@FabrizioRomano]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 11, 2020