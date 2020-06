KLOPP PRIŽELJKUJE SCENARIJ OD KOJEG VLASTIMA PADA MRAK NA OČI: ‘Tamo bi trebali igrati protiv Cityja’

Utakmica bi se mogla premjestiti na neutralni teren

Liverpool bi volio sljedeću utakmicu protiv Manchester Cityja u četvrtak 2. srpnja igrati na Etihad stadionu, a ne na neutralnom terenu, izjavio je trener Redsa Juergen Klopp. Liverpool, koji bi u toj utakmici sljedeći četvrtak mogao potvrditi osvajanje prvog naslova nakon 30 godina, čeka da odluku o tome donese savjetodavna skupina.

“Iskreno, volio bih da to bude u Manchesteru, inače će biti jako teško to organizirati”, rekao je Klopp novinarima uoči susreta protiv Crystal Palacea.

Vlasti bi mogle odlučiti preseliti utakmicu na neutralan teren jer se boje masovnog okupljanja navijača Liverpoola izvan stadiona kako bi proslavili trijumf kluba.

“Ne znam kako će to biti, ali neće biti u Liverpoolu što znači da obje momčadi moraju ići negdje gdje će trebati biti smještene u hotele. To je jedan problem”, kazao je Klopp.

“Osim toga, mi ćemo igrati gdje nas pošalju, ali bih volio da to bude u Manchesteru. Čekat ću dok ne bude objavljena konačna informacija hoće li to biti u Manchesteru ili ne. To će biti izazov za oba kluba”, dodao je njemački trener.