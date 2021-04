KLOPP POLUDIO NAKON DEBAKLA S REALOM: Zbog jedne zanimljive situacije žestoko napao suca – ‘Ne razumijem što je radio’

Real je bio bolja momčad i Liverpool je sasvim zasluženo izgubio, ali nakon utakmice menadžer engleske momčadi, Jurgen Klopp, bio je veoma ljut na suca

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Real Madrid je pobijedio Liverpool s 3-1, a asistenciju za treći gol “Kraljevskog kluba” upisao je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Dva gola za Real zabio je Vinicius Junior (27, 65), a jedan Marco Asensio (36), dok je za Liverpool strijelac bio Mohamed Salah (51).

Bio je to sudar europskih teškaša, klubova koji su zajedno osvojili čak 19 europskih naslova, Real 13, a Liverpool šest. Zanimljivo, “Kraljevski klub” i “Redsi” su do sada u europskim natjecanjima igrali međusobno tek sedam puta, a Real vodi s 4-3 u pobjedama.

Real je bio bolja momčad i Liverpool je sasvim zasluženo izgubio, ali nakon utakmice menadžer engleske momčadi, Jurgen Klopp, bio je veoma ljut na suca Felixa Brycha koji nije dosudio prekršaj uoči drugog gola Real Madrida.

“Ta situacija s Maneom, moram reći da ne razumijem što je sudac radio večeras. Bio je to čist prekršaj na Maneu, a sudac se prema njemu ponio kao da stalno simulira. Svaki sljedeći put kad bi Mane pao, sudac nije htio ništa dosuditi. To nije pravedno. I rekao sam mu nakon utakmice da nije bio pravedan. Ipak, to ne mijenja stvari. Nije nam sudac izgubio utakmicu, već mi nismo bili dovoljno dobri za bolji rezultat”, priznao je na kraju Klopp.

‘Bili smo loši’

Liverpoolu treba pobjeda od najmanje dva gola razlike, a uzvrat je 14. travnja u Liverpoolu.

“Ako želite u polufinale, onda taj plasman morate i zaraditi. Mi smo ovaj put bili loši, nismo igrali dovoljno dobri da bismo stvorili Realu probleme. Bilo je ovo prelako za njih. Jedina dobra stvar pored našeg gola je činjenica da je ovo samo prva utakmica. Nismo ništa više zaslužili od ovog rezultata. Ipak, imamo još šanse za prolazak”, smatra Klopp.

Klopp je već jednom nadoknadio golemi zaostatak, kada je gubio 3:0 protiv Barcelone, a smatra da se to može ponoviti.

“Može… Samo što imamo problem jer ćemo sada biti bez navijača, a tada je publika napravila 80 posto posla”, veli Klopp.