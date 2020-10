KLOPP PODIVLJAO ZBOG IZJAVE LEGENDE REDSA: Englez rekao što misli o prodaji Dejana Lovrena i izazvao reakciju Nijemca

Legendarni branič Liverpoola ovog je ponedjeljak kritizirao bivši klub što nije reagirao nakon dolaska hrvatskog reprezentativca Dejana Lovrena u Zenit i doveo njegovu zamjenu.

[FOTO] LOVREN UPRAVO POSTAO TOP-TEMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Navijači Liverpoola u nevjerici zbog Vatrenog

“On je otišao i nisu ga zamijenili tako da su ostali na samo tri središnja braniča, a jedan od njih, Joel Matip, je uvijek ozlijeđen. Postoje neki upitnici oko Joea Gomeza tako da nema sumnje da će Liverpool morati nekoga dovesti u idućem prijelaznom roku”, kazao je Carragher za Sky.

Tako se osvrnuo na probleme koje čekaju Redse nakon što su vjerojatno do kraja sezone ostali bez Virgila van Dijka i na neko vrijeme bez Matipa. A zbog toga su se čak i navijači. koji su ga često napadali po društvenim mrežama, sjetili Lovrena te su neki poručili klubu da ga dovedu u siječnju na posudbu do kraja sezone. O tome više OVDJE.

U međuvremenu, na Carragherove kritike odgovorio je trener Jurgen Klopp.

Jamie Carragher: “Liverpool certainly have to go into the market in January, and not just because of Van Dijk's injury, but Liverpool were weak in that area anyway. They lost Lovren [and] now the other players in those positions are very injury prone.” #awlfc [sky] pic.twitter.com/4nojrmd1qs

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 18, 2020