KLOPP ODGOVORIO LEGENDI BAYERNA I POSLAO PORUKU KOVAČU: Hrvatski stručnjak ove riječi dočekat će s osmijehom

Samo dan nakon što je osvojio prvi veliki trofej u karijeri njemački velikan ga je poželio u svojim redovima

Jednog dana volio bih ga vidjeti na klupi Bayerna, poručio je legendarni Franz Beckenbauer nakon što je Jurgen Klopp s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka. Čuveni Nijemac nije dugo morao čekati na odgovor.

Dobri treneri

“Franz mi je drag kao i ja njemu, ali imam dugoročni ugovor s Liverpoolom. I Borussia i Bayern sada imaju dobre trenere. Ne znam što će biti za pet ili više godina, možda će tada neki drugi treneri doći u obzir”, kazao je Klopp.

Njegove riječi dobra su vijest za Niku Kovača jer je Nijemac jasno dao do znanja da ovog trenutka ne razmišlja o dolasku s Otoka. Hrvatski stručnjak ima ugovor na još dvije godine. Napravili li iduće godine iskorak u Ligi prvaka mogao bi na kraju ugovor odraditi do kraja. No, jasno je da je rano za takve prognoze.