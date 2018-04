KLOPP NITI NAJMANJE NE BRINE OKO OSTANKA NAJBOLJEG IGRAČA: ‘Ovo je najbolji klub za njega i osjeća se ugodno tu’

‘On zna da mu naš stil igre najviše odgovara’ rekao je Klopp o Salahu

Mohamed Salah igra u fantastičnoj formi u Liverpoolu. U momčad Jürgena Kloppa Egipćanin je stigao prošlog ljeta te se vrlo blizu uklopio.

U 44 utakmice zabio je 39 golova za Liverpool i dodao 13 asistencija te mu jedan gol nedostaje da postane treći igrač u povijesti Redsa koji je zabio 40 golova u sezoni i prvi nakon 1987. godine i Iana Rusha kojem je to posljednjem uspjelo.



Naravno, ovakvim igrama privukao je i pozornost nekih europskih velikana, a posebice Real Madrida. Salah je u Liverpool stigao za 42 milijuna eura, a očekuje se da mu klub ovog ljeta i ponudi bogatiji ugovor. Prema sadašnjem, zarađuje pet milijuna eura po sezoni i vezan je za Kloppovu momčad do 2022. godine. Njemački strateg ni najmanje ne brine oko ostanka njegovog najboljeg igrača u klubu:

“Znam da se on ovdje osjeća vrlo ugodno i on zna da mu naš stil igre najviše odgovara. Ovo je najbolji klub za njega i uopće me ne brinu te priče o nekakvom transferu iz Liverpoola”, rekao je Klopp, a prenosi Mirror.