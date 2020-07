KLOPP NAKON SPEKTAKULARNE SEZONE DOBIO VELIKO PRIZNANJE, NAGRADU KOJA NOSI IME TRENERA LJUTOG RIVALA: ‘Ovo je jako važno…’

Nijemac je nagradu osvojio nakon što je odveo Liverpool do prvog naslova engleskog prvaka nakon trideset godina

Englesko udruženje ligaških trenera (LMA) izabralo je stratega Liverpoola Jürgena Kloppa za najboljeg trenera sezone.

Nagradu, koja nosi ime po bivšem treneru Manchester Uniteda Alexu Fergusonu, 53-godišnji Nijemac je zaslužio odvevši Liverpool nakon trideset godina do engleskog naslova prvaka.

“Ova nagrada je važna jer mi je daju treneri, moje kolege, a nosi ime čovjeka kojeg jako poštujem”, kazao je Klopp.

‘Izniman čovjek i trener’

Ferguson je vodio United do 13 naslova u periodu od 1993. do 2013., a u vrlo dobrim je odnosima s Kloppom, zakojeg je tvrdio da bi bio njegov pravi nasljednik na Old Traffordu.

“Klopp je izniman čovjek i trener. Čak sam mu oprostio što me nazvao rano ujutro kada je osigurao naslov”, istakao je Ferguson.