Njemački stručnjak Jurgen Klopp osvrnuo se na klupsku budućnost Dejana Lovrena nakon što se u ponedjeljak pojavila vijest da će mu Liverpool produžiti ugovor za još jednu godinu, do ljeta 2022. Iznenadilo je to mnoge jer je poznato da su ga već lani pokušali prodati, a već se duže vrijeme priča da će pokušati i ovog ljeta. Zenit i Roma spominju se kao najozbiljniji kandidati. Ovo produljenje može se protumačiti i na način da žele zaraditi na Lovrenu jer mu aktualni ugovor vrijedi još godinu dana što znači da bi mogli za njega dobiti mrvice, a iduće godine ništa.

“Ove godine nastupio je u 15 utakmica i bio je ozlijeđen nekoliko puta. Igrao je finale Lige prvaka i odigrao nekoliko vrhunskih utakmica za nas. Dejan je jako važan dio naše momčadi. Uvijek je tako. Imamo četiri središnja braniča, ali igramo s dvojicom. Međutim, svi su nam potrebni – uvijek. On je vrlo pouzdan igrač. Iskreno nemam što više reći na tu temu”, kazao je i nastavio.

Liverpool have an additional year option on Dejan Lovren's contract which means he is effectively tied to the club until the summer of 2022. That will affect his price tag as interested clubs, such as Zenit St Petersburg, believed he had one year left on his deal.

— paul joyce (@_pauljoyce) July 13, 2020