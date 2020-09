Kako se čini pao je veliki dogovor između Bayerna i Liverpoola.The Athletic ja, naime, objavio kako su Redsi pristali platiti Bavarcima 30 milijuna eura za veznjaka Thiaga Alcantaru (29) te da bi posao uskoro trebao biti potvrđen.

Thiago tako napušta Bayern nakon sedam izuzetno plodnih sezona i dolazi kod Jurgena Kloppa, trenera koji mu se godinama divi.

Exclusive: Liverpool agree deal to sign Spain midfielder Thiago Alcantara from Bayern Munich for a fee of around €30m. Talks have accelerated since Monday after #FCBayern officials made clear they wanted it done before Bundesliga start @TheAthleticUK #LFC https://t.co/HfNjTYqJlG

Veznjak je, inače, dijete Barcelone. Za katalonskog velikana debitirao je 2009. godine, ali je nakon četiri sezone u prvoj momčadi odlučio otići. Prvenstveno jer su mu konkurencija bili nedodirljivi Xavi i Iniesta.

Tijekom karijere s Kataloncima je među ostalim osvojio dva prvenstva i Ligu prvaka, dok je s Bayernom osovio sedam naslova prvaka i ove godine Ligu prvaka.

Thiago for €30m is so incredibly cheap. Liverpool are getting a midfielder who is only just a level below Kroos/De Bruyne, but definitely on par with Verratti, a player so good, PSG’s owners activated Neymar’s €222m clause to warn Barcelona not to secretly negotiate with Marco.

— Xav Salazar (@XavsFutbol) September 17, 2020