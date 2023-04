Trener momčadi Marijan Budimir odredio je koji igrači putuju na završni turnir, a na popisu se nalaze i prvotimci seniorske momčadi Luka Vušković i Rokas Pukštas.

Ipak, jedan igrač nema pravo nastupa. Riječ je o Niki Kristianu Siguru, koji je ove sezone u 20 utakmica za Hajdukove juniore zabio dva pogotka i triput asistirao. Razlog je to što stariji igrači u juniorskom uzrastu, a on je 2003. godište, moraju imati barem dvije godine staža u klubu da bi imali pravo nastupa. To je uvjet koji on ne ispunjava.