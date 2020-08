KK ZADAR DOVEO VELIKO POJAČANJE: Potpisali su otvoreni ugovor s hrvatskim reprezentativnim centrom

Hrvatski reprezentativni centar Darko Planinić u četvrtak je potpisao otvoreni ugovor s hrvatskim predstavnikom u regionalnoj ABA ligi Zadrom.

Planinić već nekoliko tjedana trenira sa Zadrom, a sada je dogovorio i suradnju s klubom dok ne dobije unosniju ponudu.

IT'S OFFICIAL: Darko Planinić joined @kkzadar! Welcome back to #ABALiga!

More at: https://t.co/qttjo48xzo pic.twitter.com/p0zzF3ObAt

— ABA Liga (@ABA_League) August 28, 2020