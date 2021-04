Nogometaši Real Madrida propustili su veliku priliku bodovno se izjednačiti s vodećim Atleticom, jer su na stadionu Alfredo Di Stefano, gdje su ugostili Betis, odigrali utakmicu bez pobjednika i bez pogodaka.

REAL IDE U REKONSTRUKCIJU: Perez i Zidane otpisali pola momčadi, samo četvorica igrača su nedodirljiva; poznato što će biti s Modrićem

Luka Modrić je igrao do 77. minute. Domaća momčad je imala premoć u svim segmentima, ali nisu imali dovoljno preciznosti. Betis je petu utakmicu zaredom odigrao neodlučeno.

Atletico Madrid je na vrhu sa 73 boda, dva manje ima Real Madrid uz utakmicu više. Tri boda manje od Reala i dvije utakmicu manje od “kraljevskog kluba” ima Barcelona koja će u nedjelju gostovati kod Villarreala. Atletico je gost u Bilbau kod Athletica.

Valencia i Alaves odigrali su utakmicu bez pobjednika koja je završila 1-1. Gosti su poveli u 84. minuti pogotkom Šveđanina Johna Guidettija, a bod Valenciji donio je Gaya u 89. minuti.

FT Madrid 0-0 Betis. Betis had the better chances, Madrid looked tired and / or distracted by Chelsea on Tues.

Valencia je s 36 bodova na 14. poziciji, a Alaves ima 31 bod i nalazi se na 16. mjestu i samo dva boda iznad zone ispadanja.

Nogometaši Valladolida osvojili su samo bod na domaćem terenu odigravši 1-1 protiv Cadiza te su ostali u zoni ispadanja. Valladolid je poveo u 14. minuti, a strijelac je bio Plano. No, u 64. minuti izjednačio je Cala.

3 – Real Madrid have drawn 0-0 in three of their last four games in all competitions (W1), as many as they had in their previous 68 matches (W45 D10 L13). Tired. pic.twitter.com/GAmoMSzHET

— OptaJose (@OptaJose) April 24, 2021